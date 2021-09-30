السلمي: السوق الأوكراني جديد على المستثمرين الكويتيين

مال وأعمال

استقبل رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي نائب وزير الخارجية الاوكراني دميترو سينيك الذي يزور البلاد حاليا وقد استهل نائب وزير الخارجية الاوكراني دميترو سينيك اجتماعه بالشكر على التعاون والاجتماع مع الوفد الاوكراني للتباحث في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. هذا وأشار الى التعاون القائم مع دول منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص وأهمية الذهاب الى مرحلة تشهد تعاونا اقتصاديا أكبر مع الكويت.

أعلن نائب وزير الخارجية الاوكراني عن التوجه الجديد في السياسة الاقتصادية لبلده والمتمثلة بتقديم جميع أشكال التسهيلات من قانونية واستشارية واقتصادية لجذب المستثمرين الكويتيين مبرزاً نقاطا أساسية مثل المحفزات الضريبية والجمركية. هذا وذكر الحالة الاستثنائية التي أطلقتها أوكرانيا لجذب المستثمرين مع توفيرها الخدمات الاستشارية والإرشادية وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للاستثمارات التي تعادل 20 مليون يورو وما فوق واستخدام 80 شخصا أوكرانيا. وشكر رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي نائب وزير الخارجية والسفير الاوكراني على لقاء اتحاد شركات الاستثمار لشرح وإعطاء تفاصيل المشاريع الاقتصادية التي قد تهم المستثمرين الكويتيين في أوكرانيا. كما أشار السلمي الى أن المستثمرين الكويتيين في بحث متواصل لإيجاد فرص استثمارية واعدة معتبراً السوق الاوكراني جديد على المستثمرين الكويتيين كونه من الأسواق الناشئة مثله مثل السوق الكويتي. كما تساءل عن الضمانات التي تقدمها الدولة الأوكرانية للمستثمرين الكويتيين وكيفية تطبيقها باعتبار أن الدولة هي المالك الأكبر الامر الذي قد يخلق معوقات للقطاع الخاص والاستثمارات التي يقوم بها. وعلى سبيل المثال عدم القدرة على امتلاك الأراضي الزراعية للمستثمرين الراغبين بالدخول الى القطاع الزراعي.

