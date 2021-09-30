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أعلى معدل يومي من السفن في تاريخ قناة السويس


أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.
وأفاد ربيع في بيان صحافي أن اجمالي حمولات السفن العابرة بحجم صافي 4.8 ملايين طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة باجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.وأكد رئيس الهيئة جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة.


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