«الكويتية» تشارك في معرض إكسبو 2020 دبي

مال وأعمال

تشارك شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض اكسبو 2020 دبي والذي يقام خلال الفترة من 1 اكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من خلال جناح خاص بها ضمن جناح الكويت في المعرض والذي يشمل أيضا مشاركة جهات عديدة من القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة الكويتية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بالانابة المستشار فيصل الغريّب بأن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض اكسبو 2020 دبي، تأتي تلبية لدعوة وزارة الاعلام في دولة الكويت التي نتقدم لها بجزيل الشكر على جهودها الحثيثة وحرصها على ابراز دولة الكويت في أفضل صورة، حيث ستشارك الخطوط الجوية الكويتية في عدد من فعاليات المعرض بجناح مميز جدا والذي سيكون مكملا لزملائها في القطاعات الأخرى الحكومية وغيرها التي ستشارك في المعرض من الكويت والذي نتطلع أيضا بأن يكون فاعلا ومساهما في انجاح ذلك، مشيرا الى أن الخطوط الجوية الكويتية مستعدة لاستقبال روّاد المعرض من خلال ما ستقدمه في جناحها الخاص والذي يتضمن عرض بعض المقتنيات الخاصة والمميزة بالاضافة الى التعريف عن تاريخ الشركة العريق منذ تأسيسها في العام 1954 وأهم ما حققه الطائر الازرق على مدار 67 عاما ودورها الاقليمي والعالمي، علاوة على ذلك الانجازات والجوائز التي حققتها مؤخرا والتي تبوأت بها مقعدا هاما بين شركات الطيران العالمية.

وأضاف المستشار الغريّب: «أتت مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في اطار حرص مجلس الادارة على التواجد في مثل هذا المحفل العالمي ولوعيه التام بأهميته البالغة والذي سيشهد مشاركة عددا كبيرا من الدول من جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أيضا أن يشهد عدد زوار ضخم لرواد المعرض، لافتا الى أن دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه الفعاليات والمناسبات الضخمة لاسيما فانها تحمل اسم الناقل الوطني وتمثل دولة الكويت بين الجهات الاخرى المشاركة في المعرض.

وذكر الغريّب: «يعد معرض اكسبو دبي 2020 فرصة ممتازة للخطوط الجوية الكويتية في عرض خدماتها وما وصلت اليه من تطوير في أسطولها وخصوصا خدمات الركاب الجديدة التي تعطي أريحية أكثر من السابق لعملائها ودورها في ترسيخ معايير حديثة وتجربة سفر رائدة تظل معطياتها الراقية راسخة في الاذهان، كذلك فان المعرض يعتبر ملتقى مهماً وجاداً ومفيداً لكبرى الشركات وذلك للاطلاع عن كثب على المشاريع المختلفة والخطط المستقبلية للشركات الاخرى. واختتم الغريّب تصريحه بتقديم جزيل الشكر للقائمين على معرض اكسبو دبي 2020 ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لما قاموا به من جهود حثيثة لاقامة هذا المحفل العالمي متمنيا لهم كامل التوفيق والسداد في نجاح المعرض.

