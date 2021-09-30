«بوبيان» أطلق برنامج القادة من جامعة «ديوك»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اطلاق البرنامج التدريبي الخاص باعداد القادة داخليا لتعزيز مهاراتهم القيادية بالتعاون مع جامعة ديوك الأميركية والذي يأتي في اطار توقيع شراكته الاستراتيجية التي جاءت سعيا لتحفيز كوادره البشرية وتبني أفضل الممارسات الرائدة في سبيل تطوير موارده البشرية.

وقال المدير التنفيذي لادارة تطوير وادارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي «أعلنا في وقت سابق أن بنك بوبيان بصدد اعتماد برامج تدريبية مكثفة عالية الكفاءة بالتعاون مع كبرى مؤسسات التدريب والتطوير العالمية، الأمر الذي يساعد على دعم استراتيجية البنك نحو دعم ورفع كفاءات قياداته وصقل مهارات موظفيه».

وأضاف أن برنامج اعداد القادة يعد أول البرامج ضمن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة ديوك الأميركية، حيث يُساعد البرنامج على تمكين القادة الحاليين والمستقبليين من النجاح في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها قطاع الأعمال المصرفي الرقمي حاليا في الكويت وحول العالم».

وحول برنامج القادة أوضح الرومي أنه يهدف الى تأهيل الكوادر البشرية في بنك بوبيان خاصة في قطاع المنتجات المصرفية الرقمية وذلك عبر الاطلاع على أحدث التطبيقات الادارية والقيادية في البنوك الرقمية وتعزيز الفكر الاستراتيجي وبناء فرق العمل الناجحة للارتقاء بمستوى المؤسسة ذاتها.

وأضاف أن هذا البرنامج يعد المرحلة الأولى من رحلة التطور لقادة بنك بوبيان والتي تهدف الى خلق فريق عمل قيادي فعال يسعى الى انجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك وتعزيز قيمه لتقديم منتجات وخدمات أفضل للعملاء.

وأشار الرومي الى أن البرنامج يُقدم من خلال احدى أكاديميات القيادة التابعة لـ Boubyan Business School وهي الأولى من نوعها على مستوى الكويت والمنطقة ككل، حيث يعمل البرنامج بمثابة مظلة تنطوي تحتها العديد من الأكاديميات والدورات التدريبية التي تستهدف جميع شرائح الموظفين.

وأوضح الرومي «تمكن بنك بوبيان خلال السنوات الأخيرة من تغيير الكثير من المفاهيم المتعلقة بالخدمات والمنتجات المصرفية لاسيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والتي ستكون المحرك الرئيسي لمتغيرات الصناعة المصرفية مستقبلا خاصة في ظل استمرار آثار جائحة كورونا وزيادة الاقبال على الخدمات الرقمية».

وأكد «اننا في بنك بوبيان ملتزمون دائما بخدمة مواردنا البشرية واعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالجانب الابداعي وذلك من خلال تهيئة بيئة عمل تدريبية مطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية».

