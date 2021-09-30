المباركي: مؤتمر عالمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال

مال وأعمال

ينطلق المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطنــــــاعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال تحت رعاية الوزير الدكتور محمد الفارس وزير النفط والتعليم العالي، في الفترة من 16 الى 18 نوفمبر المقبل من الساعة 3 الى 12 مساء بتوقيت الكويت عبر منصة الذكاء الاصطناعي، كاحدى المبادرات الخليجية للدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس لشركة ايكوسيتم للاستشارات الادارية.

أكدت د.المباركي في تصريح صحافي ان المؤتمر يهدف الى ستة أهداف رئيسة:

1- تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في دول العالمية والعربية والخليجية،

2- تفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

3- دعم استدامة النمو الذكي من خلال التكنولوجيا واستراتيجيات التعليم المتنوعة.

4- تنفيذ استراتيجيات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية على جميع المستويات العالمية والاقليمية والخليجية.

5- تعزيز وتمكين الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

6- تحديد الفرص والتحديات لمنظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي.

بينت الدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية ان المؤتمر ينعقد في الفترة من 16 الى 18 نوفمبر 2021 عبر منصة الذكاء الاصطناعي، وسوف تنظم شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية هذا المؤتمر سنويا لما له من قيمه مضافة على الاقتصاد الخليجي والمحلي والعالمي عبر تبادل الرؤى المستقبلية والتجارب العملية الناجحة لتمكين الاقتصاد القائم علي المعرفة والتكنولوجيا والرقمنة وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

أوضحت د. المباركي المستشارة في التنويع الاقتصادي ان فكرة المؤتمر تبلورت ضمن المبادرة الخليجية التي عملت عليها اكثر من عشرين سنة تسعى الى التنويع الاقتصادي عبر برامج العالمية مثل برامج الابتكار وريادة الاعمال وبرامج حاضنات الاعمال وبرامج مسرعات الاعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا ورفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية للدول الخليجية مثل مؤشر الابتكار ومؤشر ريادة الاعمال ومؤشر التكنولوجيا في حين تنقسم المبادرة الخليجية الى أربعة اجزاء.

