الطبيخ: إنشاء هيئة للمحاسبة لزيادة الإيرادات

مال وأعمال

يعكف مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين حاليا على التنسيق والترتيب لافتتاح مقر الجمعية الدائم الجديد وذلك لتوطين موظفي الجمعية لبدء تدشين عمل الجمعية حيث تم الانتهاء من تشييد وبناء وتشطيب مبنى الجمعية وأصبح جاهزا لاستقبال الأعضاء والمنتسبين والضيوف في القريب العاجل.

وفي هذا الصدد أفاد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين ،فيصل الطبيخ، انه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية مع الأعضاء وفريق العمل الاداري لبدء انطلاق نشاط الجمعية وتحديد موعد افتتاح مقر الجمعية الدائم والمتوقع في القريب حيث يجري العمل على قدم وساق لتحقيق هذا الطموح.

واضاف الطبيخ، تطمح الجمعية وكل اعضائها الي ضرورة تأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة الكويتية على غرار هيئة المحاسبة والمراجعة السعودية بهدف تنظيم مهنة المحاسبة وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة ادائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع مبينا أن الهيئة سوف تعزز من ايرادات المال العام من خلال رفع كفاءة من يقوم باعداد الميزانيات للشركات والمؤسسات وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

وقال الطبيخ إن انشاء هيئة كويتية للمحاسبة والمراجعة يأتي مواكبا لاستراتيجية وخطة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الرامية الى هيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية وانشاء وتأسيس او دمج بعضها بما يؤدي الى تحسين وتطوير بيئة الاعمال والاقتصاد الوطني كونها تعد أحد أهم الجهات التي تنظم وتراجع الميزانيات المالية لجميع القطاعات والجهات المحلية.

ولفت الى أن الهيئة من شأنها أن تعزز نشاط المؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية عبر تشجيع ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية،فضلا عن تنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية الكويت الاقتصادية 2035 حيث يمكن من خلال الهيئة تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والاسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

واختتم الطبيخ أن جمعية المحاسبين على اتم الاستعداد لتقديم الخدمات والاستشارات المالية والاقتصادية لكل قطاعات الدولة الحكومية والاهلية بما يساهم في اتخاذ القرار الامثل لتنمية وتطوير اداء القطاعات والجهات الرقابية لاسيما وان الجمعية تضم العديد من الكفاءات والخبرات الكويتية والتي بامكانها تقديم الاستشارات لمتخذي القرار بما يعزز من الاصلاحات الادارية والاقتصادية.

