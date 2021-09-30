ولي العهد السعودي أطلق استراتيجية جذب 10 ملايين سائح لـ«مشروع عسير»

مال وأعمال

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار قمم وشيم، التي تهدف الى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأعلن ولي العهد السعودي، أن استراتيجية عسير تهدف الى تحويل المنطقة الى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي ستستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لابراز قممها الشامخة الى جانب التنوع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد سعي استراتيجية عسير الى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الاجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسة للتنمية الاقتصادية في عسير.

وأشار الى أن تنفيذ الاستراتيجية سيسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، اضافة الى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكنات.

وعبر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، عن التقدير لدعم ولي العهد المستمر واهتمامه الكريم بمنطقة عسير وأهلها، واطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تسعى لتحقيق نهضة شاملة للمنطقة، لتعود بالنفع على أبناء عسير وسكانها، وترفع من خلالها مستوى جودة الحياة وتطور البنى التحتية والخدمات، وتسهم في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

