«بيتك»: ارتفاعات خُرافية في أسعار المزارع والجواخير والشاليهات

مال وأعمال

قال تقرير بيت التمويل الكويتى «بيتك» ان العقارات الاستثمارية تعد استثمارا متميزا يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت على العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع ايجاراتهم في العام الماضي الى نسب تتراوح بين 7.4% الى 8.2%، وقد استقرت في محافظة العاصمة عوائد العقارات الاستثمارية بحدود 7.4% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.2%، وفي محافظة حولي لم يشهد معدل العائد على العقار الاستثماري تغيرا عن حدود 7.86% بنهاية الربع الثاني ومازال أدنى من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية هذه الفترة.

وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.96% ومازال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة. ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 8.0% دون تغير عن الربع الأول 2021، وفي محافظة مبارك الكبير عند 7.85% وفي الجهراء يبلغ معدل العائد 8.1% بنهاية الربع الثاني من 2021.

أسعار الصناعي والمخازن

ارتفعت مستويات أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات الى نحو 811 ديناراً بنهاية الربع الثاني، مسجلة زيادة 5.2% عن الربع السابق له، وقد سجلت مستويات الأسعار زيادة ملحوظة في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر بنسبة 5.2% عن الربع الأول، وفي الأحمدي بنسبة 6.4%. وبالتالي ارتفع متوسط السعر على أساس سنوي للمحافظات 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة سنوية ملحوظة في مستويات الأسعار في أغلب المحافظات.

أسعار المزارع

ارتفعت مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.1 دينار في مزارع محافظات الكويت بزيادة 4.2% عن الربع الثاني وتصل تلك الزيادة الى 42.8% على أساس سنوي، مع ارتفاع الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، في الوقت الذي ارتفعت في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع الى حدود قدرها 4.9 دينار للمتر المربع بزيادة 3.5% عن الربع الأول وبنسبة 47.5% على أساس سنوي، وفي الأراضي مساحة 100 ألف مسجلة 3.1 دينار للمتر المربع بزيادة كبيرة نسبتها 8.7% عن الربع الأول وبنسبة 56.3% على أساس سنوي. وسجلت مستويات الأسعار في الأراضي مساحة مليون متر مربع حدود 3.6 دينار للمتر الواحد في الربع الثاني 2021 دون تغير عن الربع السابق له، في حين ارتفعت بنسبة 11.5% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي الى حدود قدرها 3.8 دينار بنسبة 7.1% عن الربع الثاني و50% على أساس سنوي، وفي الجهراء ارتفع متوسط السعر الى حدود 4.3 دينار في الربع الثاني بنسبة زيادة قدرها 3% عن الربع السابق له كما تعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 39.8% على أساس سنوي.

يتجاوز متوسط السعر التقديري لحق الانتفاع بالأرض الزراعية في محافظة الجهراء نحو 1.3 مليون دينار، وقد ارتفعت مستويات الأسعار في بعض مناطق المزارع بالمحافظة، ويبلغ متوسط السعر للمتر حق الانتفاع ذات مساحة مليون متر مربع في مواقع مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية حوالي 3.5 دينار للمتر المربع بالتالي وقد يصل سعر لحق الانتفاع بالأرض الى 3.8 مليون دينار، كما يبلغ متوسط السعر حق الانتفاع في مواقع مزارع الأبقار ذات مساحة 50 ألف متر مربع حوالي 150 ألف دينار لتلك المساحة، أما مواقع المزارع في منطقة العبدلي طريق المطلاع فان متوسط السعر التقديري يبلغ حوالي 275 ألف دينار لحق الانتفاع للأرض مساحة 100 ألف م2.

وقد ارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع في مواقع المزارع بمحافظة الأحمدي كما في منطقة الوفرة ذات مساحة 100 ألف متر مربع الى حدود 350 ألف دينار، ويصل متوسط السعر في الأراضي ذات مساحة 50 ألف متر مربع الى 180 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2021.

أسعار الشاليهات

يتزامن الربع الثاني من العام مع نهاية فصل الشتاء والبرودة مع بداية ارتفاع درجة الحرارة، وقد يكون ذلك سببا في تراجع الطلب على تلك الأنواع من الأراضي، الا أنه يلاحظ لجوء الكثير الى تلك المناطق المفتوحة مع المزيد من الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل اجراءات الاغلاق التي كانت مفروضة، الا أنه تباطأ ارتفاع متوسط سعر متر الواجهة البحرية من الأرض في بعض مواقع الشريط الساحلي في الربع الثاني الى 2.4% عن الربع الأول الذي سجل زيادة كبيرة قدرها مسجلا 24.7% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية مسجلة 51.7% في الربع الثاني مقابل 48.1% في الربع الأول على أساس سنوي، في الوقت الذي تشهد السوق حالة تراجع سادت في بعض القطاعات العقارية منها العقار الاستثماري.

وارتفع متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية الى 22.9 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي بزيادة 2.6% عن الربع الأول وتصل الزيادة الى 54% على أساس سنوي، مع ارتفاع مستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة، بينما استقرت في بعض مواقع منها الشاليهات في منطقتي بنيدر وشاليهات الجليعة مسجلة 44 ألف دينار و32.5 ألف دينار وهي الأعلى أسعارا على مستوى المحافظة دون تغير ربع سنوي، وارتفع متوسط السعر في شاليهات الزور الى حدود 15.5 ألف دينار بزيادة 6.9% عن الربع الأول، أما منطقة النويصب فهي تعد أدنى المناطق أسعارا مسجلة 12.5 ألف دينار دون تغير لنفس الفترة، كما استقر متوسط السعر في مواقع عقود المنفعة بمنطقة الخيران، وفي منطقة ميناء عبدالله وفي المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة الضباعية. كما استقرت مستويات الأسعار في محافظة العاصمة في الربع الثاني عند حدود 7.5 آلاف دينار دون تغير عن الربع الأول فيما لازالت تعد أعلى على أساس سنوي مسجلة نسبة زيادة 11% كما في أسعار بعض مناطق المحافظة منها منطقة الدوحة.

استقرار العائد السنوي على العقارات التجارية

ذكر تقرير بيتك ان معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من عام 2021 عن الربع السابق له، وبعد عودة الأنشطة الاقتصادية من حالة التوقف الكلي والجزئي في عام في 2020 لمعظم الشركات والأنشطة والمجمعات والأسواق التجارية، ومع تخفيف تلك الاجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية وهو ما ساهم في تحسن طفيف على أساس سنوي. ومازالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية والأحمدي التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا عن معدله في العقارات الاستثمارية. وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني من 2021 مسجلا 7.2% دون تغير عن الربع الأول كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يفوق 7.4% في الربع الثاني، حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 8.02% دون تغير ربع سنوي، بالتالي يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل الى 7.86% في الربع الثاني، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 8.25% في بعض مواقع من منطقة السالمية.

