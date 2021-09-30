بدر العيسى أفضل «المؤثرين» عبر مواقع التواصل

الخميس Al wanees

أبوظبي - «كونا»: توج رائد الأعمال الكويتي بدر العيسى بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي بتصنيفه الى جانب اثنين آخرين كأفضل شخصيات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها الثامنة والذي أقيم في مركز اكسبو الشارقة بالتزامن مع ختام الدورة العاشرة لفعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. وجاء فوز العيسى بالجائزة لاستثماره الكثير من وقته وخبرته وماله في صناعة المحتوى الايجابي والمؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي ومن ذلك تنظيم حملات لمساعدة الشباب على تأسيس مشاريع خاصة بهم. وفي السياق ذاته حصلت الباحثة المصرية في لغة الجسد رغدة السعيد على الجائزة ذاتها لاستثمارها وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم محتوى مفيد ومؤثر من خلال التدريب على مهارات التواصل ولغة الجسد بينما حصل الاماراتي محمد الكعبي على الجائزة نتيجة تقديمه محتوى مميزا يراعي أسس النشر الرقمي الحديث من ناحية المحتوى والإخراج. وفاز برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الاعلامية المصرية منى الشاذلي بجائزة أفضل برنامج اعلامي في الوطن العربي بالاجماع من قبل لجنة التحكيم نظرا لتسليطه الضوء على أصحاب التجارب الابداعية والانسانية في مختلف المجالات بأسلوب مبتكر. وقال مدير عام المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي في كلمته التي ألقاها في الحفل «في الدورة الثامنة لهذه الجائزة نستطيع القول بثقة انها تجاوزت في وظيفتها مجرد الاحتفاء بالفائزين في فئاتها المختلفة الى الاحتفاء بتجربتنا الشاملة القائمة على العلاقات المتميزة بين الحكومة والمجتمع وبين المؤسسات والجمهور». وتسلط الجائزة التي تعد الأولى من نوعها عربيا الضوء على انجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي وترسخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة والمنطقة العربية والعالم أجمع.