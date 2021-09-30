أكاديمية سبورتي.. «حقق حلمك بالنجومية»

الخميس Al wanees

ترفع أكاديمية سبورتي لكرة القدم شعار «حقق حلمك بالنجومية» منذ لحظة انطلاقتها قبل أكثر من عشر سنوات، وذلك من أجل مساعدة الناشئين الجدد على تحقيق حلمهم بتجربة الاحتراف والوصول إلى مستوى النجومية.

ويؤكد مدير الأكاديمية أحمد مدعث أن الأكاديمية وضعت برنامجاً تدريبياً أساسيا للمراحل السنية كافة، يركز على كشف المواهب والعمل على تنميتها وتطويرها لدى اللاعبين المنتسبين وتحفيزهم على الالتزام وحضور مواعيد التدريبات الأساسية التي تقام على ملاعب خاصة بالأكاديمية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية المتطورة، بالإضافة إلى إعطاء اللاعبين نصائح طبية وغذائية يلتزمون بها طيلة انضمامهم لنا من خلال استضافة أطباء وخبراء في التغذية الرياضية بين فترة وأخرى.

ويضيف مدعث: «التزمنا في الأكاديمية على تحقيق الحلم الحقيقي للاعب بالإحتراف وذلك من خلال ترشيحه من قبل الأكاديمية إلى أحد الأندية المحلية أو الخارجية.. وهناك شواهد لأكثر من لاعب تم انتقالهم لعدد من الأندية». وتعتبر أكاديمية سبورتي لكرة القدم من أنجح الأكاديميات فيما يختص الربط ما بين المهارة والتكتيك وتطوير الجانب البدني ورفع مستوياته العضلية والذهنية اللاعب، حيث تحرص الأكاديمية على: توفير أحدث تكنولوجيا البناء والرعاية البدنية وتطويرها على المستويين المحلي والخليجي، إلى الحد الذي يتمكن معه اللاعب من تنفيذ ما عليه من واجبات بدنية على أفضل مستوى ممكن ما يعود عليه بفوائد عدة تساعده على الاحتراف، وتوفير أفضل المدربين المعتمدين من الاتحاد الكويتي الكرة القدم والاتحاد الآسيوي للعبة، ومراقبة دورية من أفضل أخصائيي التغذية، بالإضافة إلى عناية طبية وبرامج تغذية صحية وفحوصات دورية الوزن والطول، وتوفير برامج تخسيس وزن ولياقة بدنية للاعبي الأكاديمية.

كما تحرص الأكاديمية على أن يتدرب المنتسبون لها في ملاعب معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتوفير المواصلات لجميع مناطق الكويت، واعتماد أفضل البرامج التدريبية والأكاديمية للاعبين، من اجل إعداد لاعبي الأكاديمية تربوية وتعليمية.



وتوفر الأكاديمية الرعاية الإجتماعية والصحية للاعبين، إلى جانب تعليم وتدريب اللاعبين على أساليب كرة القدم الحديث، وذلك للقيام بدورها المجتمعي من أجل بناء مجتمع رياضي واعي. وحققت أكاديمية سبورتي لكرة القدم منذ تأسيسها على العديد من الإنجازات والبطولات محليا وخليجيا وإقليميا وأيضا دوليا، وصدرت لاعبين لأندية محلية وخليجية واقليمية، حيث يصل عدد لاعبي الأكاديمية إلى أكثر من350 لاعبا في جميع الفئات السنية، وفي مراحل مختلفة بدءا من سن 4 إلى 16 سنة، وتولي الأكاديمية الاهتمام بتعزيز الوعي والفكر الصحيحين للاعبين، لإنشاء جيل واع وصحيح سلوكيا وانضباطيا، ولترسيخ مفهوم الرياضة السليم ونبذ التعصب، وإيصال البراعم إلى المنتخبات وهذا بحد ذاته انجاز كبير.

وتعتمد الأكاديمية في سياستها على حقيقة أن لعبة كرة القدم تلعب من أجل تقارب أبناء الوطن الواحد أو من أجل تقارب الشعوب، وتهدف إلى غرز الانتماء في اللاعب والمشجع، وأيضا من أجل الفوز وإحراز البطولات فالبطولات هي كلمة السر في لعبة كرة القدم، البطولات هي الإنجازات التي يتباهى بها الفريق وتكون وساما على صدره، فمن منا لا يريد أن يفوز فريقه أو منتخبه، وتسلط الأضواء عليه.



بطولات وإنجازات

حققت أكاديمية سبورتي لكرة القدم بطولات على جميع المستويات سواء المحلية أو الخليجية أو الدولية إضافة إلى الحصول على المراكز المتقدمة من خلال مشاركتها في العديد من المهرجانات الداخلية المحلية والخليجية للأندية والشركات والأكاديميات. ? المركز الأول في دوري الأكاديميات الكويتية لأربعة مواسم (2011، 2013، 2015، 2017) ? المركز الأول لبطولة الشركة الكويتية للإستثمار (2015). ? المركز الثالث لبطولة برشلونة العالمية في اسبانيا (2015). ? المركز الثالث لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية في الإمارات (2016). ? المركز الثالث لبطولة الخليج للأكاديميات الخليجية في عجمان (2017). ? المركز الأول لبطولة الصداقة الخليجية للأكاديميات الخليجية في البحرين (2017). ? المركز الثالث لبطولة كأس العرب في قطر (2018).

رحلات ومعسكرات

قامت الأكاديمية بتنظيم العديد من الرحلات والمعسكرات الداخلية والخارجية لجميع منتسبيها، وشملت الرحلات: ? المعسكر الصيفي في الإمارات (2013). ? بطولة اسبانيا الدولية للأكاديميات والأندية (2014). ? بطولة برشلونة العالمية للأكاديميات والأندية (2015). ? بطولة كواترو للأكاديميات والأندية الخليجية في الإمارات (2016). ? بطولة الخليج للأكاديميات والأندية الخليجية في عجمان (2017). ? بطولة الخليج للأكاديميات والأندية الخليجية في البحرين (2017). ? بطولة كأس العرب في قطر (2018).