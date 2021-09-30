نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في تاريخ تونس والعرب

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: عين الرئيس التونسي قيس سعيَّد المهندسة نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس والوطن العربي، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين.

وقال البيان إن سعيَّد «كلف... السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال».

وقال سعيَّد في كلمته لبودن «قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة، وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس، لأول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة، وسنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة، للقضاء على الفساد، وللقضاء على الفوضى التي عمت في المؤسسات». وأكد سعيَّد أن «هناك صادقون يعملون ليلا ونهارا، ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء، يعملون على إسقاط الدولة». وقال الرئيس التونسي لبودن «أضعنا من الوقت الكثير، ويجب العمل بسرعة، وأتمنى أن يكون الفريق الذين ستختارينه متجانسا، يعمل على مكافحة الفساد، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين لحقوقهم الطبيعية».

وأكد سعيَّد أن تعيين بودن شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية، وللمرأة القادرة على القيادة، وتمتلك نفس القدرة على النجاح كالرجل تماما. ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب سعيَّد أن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين. والأسبوع الماضي ألغى الرئيس أغلب أجزاء الدستور قائلا إنه يستطيع أن يحكم بمرسوم ويسيطر على الحكومة بنفسه خلال فترة استثنائية لم يعلن عن موعد نهايتها.

