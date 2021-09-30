الأردن وسورية يعيدان فتح المعبر الحدودي «بالكامل»

عربيات ودوليات

معبر جابر «الأردن»- الوكالات: أعاد الأردن أمس فتح معبره الرئيس مع سورية بالكامل فيما يمثل دفعة لاقتصاد البلدين الذي يواجه صعوبات في أعقاب تحرك من جانب دول عربية لإعادة دمج سورية التي نبذتها تلك الدول خلال حرب أهلية استمرت عشر سنوات.

وتأمل سورية التي تقول إن العقوبات الغربية هي السبب في مشاكلها الاقتصادية أن يسهم توسيع روابطها التجارية مع الأردن في التعافي من آثار الحرب المدمرة وجذب العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة.

وقالت مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الهدف من هذه التفاهمات هو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لتحقيق مصلحة كل من الطرفين.

وكان مسؤولون في الأردن ولبنان طالبوا الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات على سورية لتسهيل حركة التجارة. وخلال سبتمبر توصل الأردن ولبنان وسورية ومصر إلى اتفاق على توصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عن طريق سوريا باستخدام خط أنابيب أقيم منذ حوالي 20 عاما في مشروع للتعاون العربي.

وتفرض السلطات الأردنية على الذين سيسلكون المعبر أن يكونوا ملقحين أو خاضعين لفحص الكشف عن كوفيد، وذلك في إطار استمرار تدابير الوقاية من الوباء. وقال مدير مركز حدود جابر العقيد مؤيد الزعبي «نحتفل بإعادة فتح المعبر الذي تم إغلاقه قبل فترة بسبب الأحداث التي شهدها الجانب السوري» من جهة أخرى، أوضح الزعبي أن «المسافر الذي يرغب بالمغادرة الى الجانب السوري يجب أن يكون حاصلا على شهادة المطعوم (المضاد لفيروس كورونا) أو يخضع لفحص» طبي.

أما بالنسبة للقادم من سورية فـ«يجب أن يكون حاصلا على جرعتين من المطعوم أو فحص «كورونا» خلال 72 ساعة مع إجراء فحص آخر داخل الحدود».

ورغم أن معبر جابر مفتوح جزئيا منذ 2018 بعد أن أبعدت الحكومة السورية المعارضة من الجنوب لم تنتعش حركة التجارة لتصل إلى مستواها قبل الحرب عندما كانت قيمتها مليار دولار. وقال مسؤولون أردنيون إن وفدا تجاريا زائرا من سورية على رأسه وزراء الاقتصاد والتجارة والزراعة والمياه والكهرباء بحث رفع القيود الجمركية. وقبل الحرب السورية كان معبر نصيب - جابر طريقا لعبور مئات الشاحنات يوميا لنقل البضائع بين أوروبا وتركيا والخليج.

