بوتين استقبل أردوغان: المباحثات الروسية- التركية ليست سهلة ولكن نتيجتها إيجابية دائماً

عربيات ودوليات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان في سوتشي أمس، ان المباحثات الروسية- التركية ليست سهلة في بعض الاحيان، ولكن نتيجتها ايجابية دائما. وذكر بوتين في مستهل محادثاته مع اردوغان في مدينة سوتشي الروسية انهما كانا على تواصل مستمر منذ آخر لقاء بينهما عقد في مارس 2020، مضيفا: «يسرنا ان نشير الى ان علاقاتنا تتطور على نحو ايجابي، والمؤسسات المختصة تعمل دائما مع بعضها البعض في جميع الاتجاهات». وتابع: «المحادثات بيننا تواجه صعوبات احيانا، لكنها تفضي الى نتائج نهائية ايجابية، وتعلمت مؤسساتنا المختصة ايجاد حلول وسط تصب في مصلحة كلا الجانبين». وتطرق الرئيس الروسي في كلمته خاصة الى التعاون بين موسكو وانقرة في ملفات دولية ملحة، قائلا: «نتعاون بشكل ناجح الى حد كبير على الصعيد الدولي، واقصد بذلك سورية واتصالاتنا الرامية الى تنسيق المواقف بشأن ليبيا، كما يعمل بشكل نشط المركز الروسي- التركي الخاص بالرقابة على وقف اطلاق النار عند الحدود بين اذربيجان وارمينيا، ويمثل هذا التعاون ضمانا ملموسا للاستقرار وتنسيق مواقف الطرفين بشأن الخطوات الجديدة الرامية الى تحقيق المصالحة». كما اشاد بوتين بالتعاون في المجال الاقتصادي بين روسيا وتركيا، لافتا الى الديناميكية الايجابية في التبادل التجاري والاستثمارات، بالاضافة الى مشروع خط الانابيب «السيل التركي». وتابع الرئيس الروسي: «بطبيعة الحال، هناك العديد من المسائل المتراكمة، ويسرني جدا ان ارحب بكم في روسيا لانه لا يمكن مناقشة كل شيء هاتفيا».