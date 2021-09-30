تقرير أميركي.. إيران على بعد شهر من «القنبلة النووية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: رجح تقرير في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن تكون إيران على بعد شهر من الوصول إلى سلاح نووي وسط تخبط إدارة الرئيس جو بايدن، وتلاشي نفوذها بعد انسحابها من أفغانستان فيما حذرت التقرير من أن تراخي إدارة بايدن قد يدفع كل الشرق الأوسط إلى سباق تسلح نووي جديد.

واستشهد التقرير بظهور وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، لأول مرة على المسرح الدولي الأسبوع الماضي وتصريحاته في الأمم المتحدة التي أثارت انتباه المراقبين بسبب ثقته المفرطة. وتشير كل من المصادر الأميركية والدولية إلى الاعتقاد الناشئ لحكومته بأنها عازمة على جعل إيران «دولة نووية» تحت غطاء استمرار محادثات مع الغرب. ويخشى كبار المسؤولين الأميركيين من أن إيران تتحرك بالفعل إلى «الخطة ب» وهي تأجيل المفاوضات، بينما تستعد للاختراق السريع للوصول إلى سلاح نووي، وفقا لتقرير مجلة «فورين بوليسي». وقال دينيس روس، وهو دبلوماسي أميركي مختص في شؤون الشرق الأوسط «من الواضح أن الإيرانيين لم يعودوا خائفين منا بعد الآن.. هذا في حد ذاته يعني أننا لا نمتلك حقًا مستوى الردع الذي نحتاجه، سواء في القضية النووية أو في المنطقة». وبحسب التقرير، فإن إيران الآن أقرب إلى قنبلة نووية مما كانت عليه في أي وقت مضى، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء آخرين. وقد تكون إدارة بايدن، من خلال إرسال إشارات مختلطة وغير واضحة حول ماهية خطوطها النووية الحمراء، تضع الأساس لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وهو بالضبط ما كان المقصود به من خطة العمل الشاملة المشتركة لمنعه، بحسب التقرير الأميركي.

الى ذلك ذكر مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع الصين من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني.وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة «نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني». وأضاف «نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر».

في المقابل قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، امس إن احتمال رفع العقوبات عن إيران قريباً «واقعي». وأضاف على تويتر «كي يحدث هذا نحتاج إلى الانتهاء من مسودة قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي» وتابع المندوب الروسي «هذا الهدف كان في المتناول بالفعل في نهاية الجولة السادسة من محادثات فيينا في يونيو».

