«داعش» قتل 5 ضباط وذبح مدنياً في الخرطوم

عربيات ودوليات

أعلنت المخابرات العامة السودانية في بيان إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قتلوا وأصيب سادس، فيما قتل مدني ذبحا في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في الخرطوم يوم الثلاثاء. وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت من «القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة» في المداهمة التي شملت عدة مواقع في جنوب العاصمة. وقال البيان إن «مجموعة إرهابية» قامت بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة للمداهمة في أحد الأماكن «واحتسب جهاز المخابرات العامة خمسة شهداء منهم اثنان ضباط وثلاثة ضباط صف» كما أصيب ضابط آخر.

