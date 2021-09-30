«عتصيون».. معتقل إسرائيلي ثلثا نزلائه من الأطفال

عربيات ودوليات

بيت لحم – الوكالات: 12 غرفة كل 6 منها على جهة ومتلاصقة مع بعضها بعضا تتوسطها ساحة صغيرة وتقع في معسكر لجيش الاحتلال في مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» المقام على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم وشمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

يعرف هذا المبنى بمركز توقيف «عتصيون» سيئ السمعة لأن معظم المعتقلين من سكان بيت لحم والخليل يتم أسرهم فيه لفترات متفاوتة كأولى محطات الاعتقال حسب التهم الموجهة اليهم، وقد يكون معظم الموقوفين فيه من الأطفال دون سن 18 عاما.

ويستهدف الاحتلال الأطفال كباقي أفراد هذا الشعب المحتل حسبما تصف المحامية علا خليل، التي تتابع قضايا الموقوفين في «عتصيون». وقالت خليل لموقع قناة «الجزيرة» الاخبارية انها قابلت 17 أسيرا موزعين في 6 غرف معظمهم دون 18 عاما وقد يزيد هذا العدد وينقص لكون سلطة الاحتلال تنقلهم بين فينة وأخرى الى سجون مختلفة حسب تهمة المعتقل، وتكون تهمة الطفل عادة القاء حجارة أو زجاجة حارقة تجاه الجنود أو المستوطنين. وأصبح الأسير في «عتصيون» يمكث 14 يوما على الأقل منذ بداية اعتقاله لكون الاحتلال ينظر الى هذه المدة على أنها فترة حجر بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وتصف المحامية المعتقل بأنه سيئ جدا من ناحية الطعام وكذلك المبيت فيه وتعامل جنود الاحتلال مع المعتقلين فهي عندما تدخل المعتقل وتمر بجانب غرفة فيها بطانيات تعطى للأسر، تشتم رائحة كريهة منها لأنه يتم اعطاء 5 بطانيات لكل أسير، وهي سوداء اللون، ولا يتم غسلها بعد الاستخدام، وهي أصلا لاتكفي، اذا ما قام الأسير بتجميعها مع بعضها لينام عليها، ولا تقيه برد الشتاء القارس في هذه المنطقة المرتفعة الباردة شتاء. ويقول حسن طقاطقة (24 عاما) الذي اعتقل 3 مرات احدها في «عتصيون» وهو بسن 15 عاما ان غرف المعتقل رمادية وهي بمساحة تقارب (3 في 4) أمتار مربعة وفيها حمام لا يصلح للاستخدام الآدمي. ويصف الطعام المقدم بأنه «مقرف» لأنه خليط من فضلات وجبات الجنود في المعسكر وقد تكون منتهية الصلاحية ويضيف انه يتم التعامل في مركز توقيف «عتصيون» من قبل الجنود وبشكل سيئ وبوقاحة وسخرية ومحاولة المس بكرامة الانسان.

ولكن وفق طقاطقة، يواجَه هذا بعزيمة واصرار من قبل الأسرى بتكاتفهم مع بعضهم، فهم لا يتركون الأطفال، أو ما يسمونهم «الأشبال» وحدهم، بل هناك اجراء بوجوب أن يتم تحويلهم الى سجون الأشبال التي يشرف عليها أسير فلسطيني شاب وهو الذي يقوم بالحديث والدفاع عنهم داخل المعتقلات بعد فرض ذلك من قبل الأسرى على ادارة السجون في اضراباتهم المختلفة، وذلك حتى لا يتم الاستفراد بالأطفال ومحاولة اسقاطهم من قبل الاحتلال ومخابراته خلال اعتقالهم.

من جهتها وصف أماني سراحنة من «نادي الأسير الفلسطيني» معتقل «عتصيون» بأنه محطة تنكيل بالأسرى وخاصة الأطفال ويضاف اليه مركز توقيف «حوارة» في نابلس شمال الضفة المحتلة، لكون المركزين معسكرين للجيش وغير تابعين لادارة مصلحة السجون، وهما ضمن 23 معتقلا ومركز توقيف اسرائيلية مخصصة لاعتقال الفلسطينيين.وتضيف أن الأسرى يصفون كلا منهما بأنه عبارة عن ثلاجة شتاء وفرن صيفا وهي أداة للضغط النفسي على الأسير قبل الاستجواب والتحقيق وخاصة اذا ما كان طفلا.

