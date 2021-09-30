كامالا هاريس «سعيدة» بآراء طالبة أميركية اتهمت إسرائيل «بارتكاب إبادة»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: عبرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي عن سعادتها لابداء طالبة في جامعة جورج مايسون الأميركية آراءها المنتقدة لممارسات اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني؛ اذ اتهمت الطالبة تل أبيب بارتكاب ابادة عرقية ابان الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، منتقدة اقرار الكونغرس مؤخرا تمويلا لدعم اسرائيل عسكريا. وقالت الطالبة في تسجيل فيديو بثه حساب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري «قبل أيام خصصت أموال لدعم اسرائيل، وهو ما أحزنني لأن الأمر يتعلق بابادة عرقية وتشريد الناس من منازلهم وهو الشيء نفسه الذي وقع في أميركا» وأضافت الطالبة أن الأموال الأميركية، التي ستذهب الى اسرائيل، كان الأولى أن يستفيد منها الأميركيون الذين يعانون في مجال السكن وتكاليف الرعاية الصحية.

وجاء حديث الطالبة في أثناء زيارة نائبة الرئيس الأميركي للجامعة الواقعة في ولاية فرجينيا للاحتفال باليوم الوطني لتسجيل الناخبين، وقد دار نقاش بين هاريس وبعض طلاب الجامعة.

وردت هاريس على حديث الطالبة قائلة انها «سعيدة جدا لأن طالبة عبرت عن مخاوفها، وعبرت عن آرائها التي يجب أن تجد لها آذانا صاغية في بلد ديموقراطي»، وأضافت نائبة الرئيس بايدن أن «صوت الطالبة وتجاربها، والحقائق التي هي مقتنعة بها يجب ألا تقمع، بل يجب أن يستمع اليها».

وبخصوص سياسة بلادها في الشرق الأوسط، قالت هاريس إن النقاش لا يزال دائرا في أميركا بشأن الطريق الأفضل الذي يجب أن تتخذه واشنطن في سياستها الخارجية تجاه ملفات المنطقة.

