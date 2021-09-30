الولايات المتحدة.. طرد مئات العاملين «غير المطعَّمين» في «الصحة» والطيران

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رالي «نورث كارولينا» – الوكالات: أعلنت ادارة «نوفانت هيلث» وهي منظمة مسؤولة عن عدة مستشفيات ومراكز صحية في ولاية نورث كارولينا الأميركية عن طرد 175 موظفا غير مطعمين بسبب رفضهم «الامتثال لسياسة التطعيم الالزامية» ضد فيروس «كورونا»، المتبعة من قبل المنظمة. وتعتبر هذه الخطوة، الأحدث، في سلسلة من عمليات طرد للموظفين العاملين بقطاع الرعاية الصحية، والرافضين للتطعيم وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. وقالت نوفانت هيلث ان 375 موظفا غير مطعمين، في 15 مستشفى و800 عيادة قد تم تعليق عملهم، لعدم حصولهم على التطعيم. وتم اعطاء الموظفين غير الملقحين مهلة خمسة أيام للامتثال لسياسة التطعيم الالزامية. وأكدت المتحدثة باسم «نوفانت هيلث» ميغان ريفرز في منشور على تويتر أن أكثر من 99% من الموظفين البالغ عددهم 35 ألف موظف قد تطعموا.وذكرت الصحيفة عدة مواقف مشابهة لعملية طرد غير الملقحين، مثلما حصل لـ 150 موظفا في مجال الرعاية الصحية بمستشفى «هيوستن ميثوديست» حيث تم طرد جزء منهم واستقالة جزء آخر بسبب رفض التطعيم في يونيو الماضي كما تم طرد 150 موظفا أيضا في «كريستيانا كير» بولاية ديلاوير، الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل تعتزم شركة «يونايتد ايرلاينز» للطيران طرد نحو 600 موظف رافضين للتطعيم وفقا لما قاله مسؤولون بالشركة.وقالت الشركة في أغسطس الماضي، انها ستطلب تطعيم جميع موظفيها الأميركيين البالغ عددهم 67000 موظف وهي أول شركة طيران أميركية كبرى، وواحدة من أوائل الشركات الأميركية الكبيرة التي تقوم بذلك، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال». وقال مسؤولون بشركة الطيران ان هؤلاء الموظفين «لا يزالون قادرين على انقاذ وظائفهم اذا اختاروا التطعيم في الأيام المقبلة»، كمهلة نهائية قبل انهاء الخدمة رسميا.

