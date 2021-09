كتاب جديد.. أغنية «قطط» لتهدئة غضب ترامب «المرعب»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: وصفت متحدثة سابقة باسم البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب نوبات الغضب التي كانت تصيب الرئيس السابق بأنها «مرعبة» وتقول إنه لم يكن يهدأ قبل سماعه مقطوعاته الموسيقية المفضّلة حسب مقتطفات من الكتاب نشرتها الصحافة الأميركية. وقالت ستيفاني غريشام في كتاب بعنوان «سآخذ أسئلتكم الآن»(I’ll Take Your Questions Now) ان ترامب مزاجي وكاذب، وانه كان يقوم بأمور بشكل خفيّ ويميّز على أساس الجنس.

وشغلت غريشام منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض بين يوليو 2019 وأبريل 2020، لتصبح بعد ذلك مديرة مكتب السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، ولم تكن تتوانى عن حضور المؤتمر الصحافي اليومي مع صحافيين يغطون نشاط البيت الأبيض.

ولتهدئة نوبات الغضب «المرعبة» التي كانت تصيب ترامب عُيّن شخص في البيت الأبيض لبثّ أغانيه المفضّلة، مثل أغنية «Memory» وهي جزء من مسرحية «قطط» (Cats) الغنائية، وفق ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المتحدثة السابقة قولها ان الرئيس السابق استقدم الى طائرة «اير فورس وان» الرئاسية موظفة بهدف التحديق في مؤخرتها.

وتشير الصحيفة الى مقتطف آخر من الكتاب عن لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة لمجموعة الـ20 منذ عامين. فحسب ستيفاني غريشام، فان الرئيس الأميركي السابق قال لنظيره الروسي في غياب الصحافيين «حسنًا، سأتصرّف معك بحزم بضع دقائق، لكن ذلك فقط من أجل الكاميرات، وما ان يرحل (الصحافيون) سنتحدّث». وتروي المتحدثة السابقة التي استقالت من مهامها في مكتب ميلانيا ترامب بعد الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021، أن الرئيس السابق أخفى عن الرأي العام أنه خضع عام 2019 لتنظير القولون. وتشير غريشام الى أن ميلانيا ترامب أصبحت أكثر عدائية تجاه زوجها بعد الكشف عن علاقته بممثلة اباحية وتؤكد أن السيدة الأولى السابقة طلبت بعد هذه الفضيحة أن يرافقها في اطلالاتها العامة عسكري جذّاب لاثارة غضب زوجها.

وتوضح غريشام أن «انعدام المصداقية كان يسري» في البيت الأبيض في عهد ترامب «كما لو أنه يُنشر عبر نظام المكيّفات». وفي الفترة الأخيرة، نشرت كتب عدة عن ترامب، أبرزها كتاب «الغضب» لبوب وودوارد، الذي سلط فيه الضوء على علاقة ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأعاد الكتاب فتح النقاش بشأن أسلوب ترامب في ادارة السياسة الخارجية. كما نشر وودوارد وروبرت كوستا أخيرا كتابا بعنوان «بيريل» (Peril) ورد فيه أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي اتصل بنظيره الصيني مرتين، وطمأنه أن الأوضاع في واشنطن مستقرة، وأنها لن توجّه ضربة للصين. وفي يونيو صدر كتاب جديد للصحافي الأميركي مايكل بندر كشف فيه أن ترامب أمر كبار المسؤولين في ادارته بـ«تحطيم جماجم» المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع احتجاجا على مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد.