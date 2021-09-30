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دوليه

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بالميراس هزم مينيرو


تابع بالميراس البرازيلي بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بتعادله مع مضيفه مواطنه أتلتيكو مينيرو 1-1 في إياب الدور نصف النهائي ليتأهل إلى النهائي مستفيداً من أفضلية التعادل السلبي على أرضه ذهاباً. وجاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح أصحاب الارض التسجيل عبر الدولي التشيلي إدواردو فارغاس في الدقيقة 52، وأدرك حامل اللقب التعادل بفضل دودو (68)، ليقود فريقه إلى نهائي أعرق مسابقة للاندية في قارة أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا. وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر المقبل في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو على ملعب سنتينياريو.


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