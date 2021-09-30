ميسي قاد سان جرمان إلى الفوز على سيتي

دوليه

حقق باريس سان جرمان أول فوز له في دوري أبطال أوروبا عندما تألق وتغلب على ضيفه مانشستر سيتي أول من أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-0، من تسجيل إدريسا غاي في الدقيقة 8 وليونيل ميسي في الدقيقة 74. وقدم سان جرمان أداء جيدا على ملعب «بارك دي برانس» أمام 45 ألف مشجع.

وكان الشوط الأول ممتعا بين فريقين لعبا بنية الهجوم وتسجيل الأهداف، وكان فريق مانشستر سيتي موفقا في البداية وضغط على منافسه باستحواذه على الكرة وبتبني تمريرات قصيرة ودقيقة. وسرعان ما وصل الخطر إلى مرمى دوناروما بعد تمريرة جميلة من كفين دو بروين لرحيم ستيرلينغ داخل المنطقة لكن الدفاع أبعد الكرة لضربة ركنية لم تثمر.

لكن باريس سان جرمان رد الجميل وهدد مرمى السيتيزنس بأول هجمة خطرة بدأت من ميسي الذي مرر بذكاء لكيليان مبابي لتنتهي اللقطة الجميلة بتسديدة قوية من إدريسا غاي داخل منطقة الجزاء أسكنها في زاوية مرمى الحارس إديرسون.

فبدأت ماكينة «بي إس جي» تتحرك، ما أحرج المدرب بيب غوارديولا على خط التماس، فراح يوجه تعليمات للاعبيه كي يركزوا أكثر أمام المرمى. وأثبت الثلاثي الضارب ميسي-نيمار-مبابي أنه عندما يتحرك وينشط فإن الخصم غالبا ما يجد نفسه محبطا محرجا.

وتمكن مانشستر سيتي، المنتشر جيدا على خطوط الملعب، من تهيئة فرصة خطرة عن طريق رياض محرز الذي دخل منطقة الجزاء ليقدم تمريرة دقيقة لستيرلينغ لكن الحارس دوناروما العملاق أبعد الكرة بقبضة يد. واقترب لاعبو غوارديولا من إدراك التعادل في الدقيقة 27 بتسديدة لبرناردو سيلفا ارتطمت بعارضة مرمى سان جرمان، وذلك بعد تمريرة جميلة من محرز لدبروين الذي مرر بدوره لستيرلينغ فاسحا المجال أمام سيلفا.

ورد زملاء المغرب الدولي أشرف حكيمي بهجمة جميلة رائعة في الدقيقة 38 عن طريق مبابي الذي اخترق الدفاع ليمرر إلى أندير هريرا الذي سدد بقوة لكن الحارس إديرسون تصدى للكرة.

واستمرت نية مانشستر سيتي في الهجوم لأجل إدراك التعادل، فتلقى محرز تمريرة من هيرنانديز في الدقيقة 54 ليمرر بدوره بظهر المدافع منديس لدو بروين لكن تسديدة البلجيكي يتصدى لها دوناروما.

ورد الباريسيون بهجمة خطرة عن طريق ميسي الذي مرر الكرة لنيمار لينطلق البرازيلي صوب المرمى لكن عودة ووكر منعته من تسجيل الهدف الثاني. وفي النهاية وإثر لقطة جميلة قادها فيراتي من الدفاع ثم مررها إلى نيمار فانتهت الكرة عند ميسي الذي تبادل الكرة مع مبابي ثم سدد في الزاوية مسجلا الهدف الثاني لباريس سان جرمان في الدقيقة 74.

