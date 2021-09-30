بوكيتينو: عرفنا كيف نفوز

دوليه

أجبر ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان، مدربه ماوريسيو بوكيتينو، على تغيير عادته في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0 على مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو عقب اللقاء «ميسي لاعب عالمي، سجل هدفًا رائعًا، فهو يستحقه، أنا سعيد جدًا من أجله ولجهده المبذول».

وأضاف «بالفعل.. لقد احتفلت بهدف ميسي، عادة لا احتفل بالأهداف، بل أكون حريصًا على الاحتفال بداخلي».

ونوه «لقد شاهدت ميسي يسجل الأهداف لسنوات عديدة، كانت أهدافه دائمًا لصالح المنافسين، إنه الهدف الأول له مع فريقي». وواصل المدرب ضاحكًا «لذا كان واجبًا علي الاحتفال به».

وتابع «لقد لعب ميسي ومبابي ونيمار بشكل جيد، وسعوا لتبادل التحركات، راضٍ جداً عن الأداء، أعتقد أن الفوز مستحق».

ولفت المدير الفني لباريس «أداء الفريق كان جيدًا، عرفنا كيف نعاني في الأوقات الصعبة أمام منافس مميز، عرفنا كيف نلعب ونهاجم وكيف نفوز». وشدد «مثل هذه المباريات تساعد في بناء الفريق، نحاول أن ننمو ونبني، لدينا قوام إيجابي يعرف ماذا يفعل، إنها مباراة رائعة للاعبينا، نقدم لهم التهنئة، إنه جهد جماعي عظيم».

وأتم «سعيد بالأداء الجماعي، هناك أشياء يجب تحسينها بالطبع، الفريق لا يزال في مرحلة البناء والتدريب، النتائج تساعد في تحضير المجموعة».

