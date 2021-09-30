سقوط تاريخي لريال مدريد

دوليه

سقط ريال مدريد الاسباني المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، سقوطاً مدوياً على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2، فيما فشل إنتر الإيطالي في تعويض خسارته في مستهل حملته القارية بعد تعادل أمام مضيفه شاختار دانيتسك الاوكراني سلباً، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة أول من أمس وخلط شيريف تيراسبول الأوراق بتصدره للمجموعة مع 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعدما كان فاز على شاختار بهدفين نظيفين في الجولة الاولى، متقدماً بثلاث نقاط عن نادي العاصمة. فيما يحتل إنتر المركز الثالث بنقطة متساوياً مع شاختار، لكن مع فارق الأهداف لصالح بطل إيطاليا.

في المباراة الاولى، حقق بطل مولدافيا انجازاً تاريخياً بفرض نفسه في العاصمة مدريد بعدما كان افتتح التسجيل عبر الأوزبكستاني المعار من ليجيا صوفيا البولندي ياسوربيك ياخشيبويف (25)، قبل أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل بفضل اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (90).

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ولم يفشل ريال في التسجيل على ملعبه «سانتياغو برنابيو» سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 37 الاخيرة في دور المجموعات في دوري الأبطال، وكان ذلك عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام سي أس كيه آيه موسكو الروسي في ديسمبر 2018، علماً أن معدلّ النادي الملكي التهديفي قارب 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وبدا أن الفريق الضيف يعيش قصة خرافية بعدما نجح من أول تسديدة له في الشوط الأوّل، في افتتاح التسجيل بخلاف مجريات اللعب وتسديدة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من 20 متراً صدها الحارس اليوناني جورجيوس أثناسياديس (18)، عبر رأسية الأوزبكستاني ياخشيبويف اثر تمريرة عرضية من البرازيلي كريستيانو (25).

وكما كان متوقعاً، دخل ريال الشوط الثاني ضاغطاً لادراك التعادل فحقق مراده بعد عودة الحكم إلى تقنية الحكم المساعد «في آيه آر» لاحتساب ركلة جزاء بعد خطأ من آدو على فينيسيوس، نفذها بنزيمة بنجاح في الزاوية العليا اليمنى (64).

واعتقد شيريف تيراسبول انه حقق المستحيل بتسجيله عبر البرازيلي برونو سيلفا بديل صاحب الهدف الوحيد، إلاّ أن الـ «فار» تدخل مجدداً لصالح ريال هذه المرة لتأكيد حالة تسلل (72). ووقف أثناسياديس سداً منيعاً أمام هجمات ريال فتألق أمام البديل الكرواتي لوكا مودريتش (74) والبرازيلي إيدر ميليتاو (77)، قبل أن يخطف ثيل هدف الفوز التاريخي (90).

فشل إنتر الإيطالي في تعويض خسارته في مستهل حملته القارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله السلبي أمام مضيفه شاختار دانيتسك الاوكراني.

واستهل حامل لقب الـ «سيري أ» حملته القارية بخسارة على أرضه أمام ريال مدريد الاسباني 0-1 ، قبل أن يقع في التعادل السلبي على ملعب «أوليمبييسكي» في كييف أمام شاختار الذي كان خسر بدوره مباراته الاولى أمام تيراسبول بهدفين نظيفين، في حين يستعد لاستقبال في مواجهة صعبة النادي المدريدي بعد 3 أسابيع.

وقال مدافع إنتر السلوفاكي ميلان سكرينيار لـ «سكاي سبورت»: «أردنا النقاط الثلاث واقتربنا من الفوز، وقد خاب ظننا من التعادل»، مضيفاً «لم تكن المباراة سهلة، وانا سعيد من الطريقة التي دافع فيها فريقي». ويأمل «نيراتسوري» تلافي سيناريو الموسم الماضي عندما خرج من المسابقة الأم من دور المجموعات بحلوله رابعاً في مجموعته.

