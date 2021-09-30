أتلتيكو قلب الطاولة على ميلان

دوليه

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً في الدقائق القاتلة على ضيفه ميلان الإيطالي المنقوص عددياً 2-1، فيما تابع ليفربول الانكليزي استعراضه الهجومي بسحقه مضيفه بورتو البرتغالي 5-1، ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أول من امس.

وتصدر «ريدز» المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما كان فاز في مستهل مشواره على ميلان 3-2 الذي يقبع في قاع الترتيب من دون أي نقطة، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متقدماً بفارق 3 نقاط عن بورتو الثالث. ويلعب في الجولة الثالثة ليفربول في ضيافة أتلتيكو، فيما يستقبل بورتو منافسه ميلانو.

في المباراة الاولى، وعلى ملعب «جيوسيبي مياتزا» في ميلانو، قلب أتلتيكو تخلفه بهدف إلى فوز 2-1، مستغلاً النقص العددي في صفوف منافسه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 اثر طرد العاجي فرانك كيسييه بالبطاقة الصفراء الثانية.

وعوض أتلتيكو بفوزه القاري خسارته الصادمة في الدوري المحلي أمام ألافيس متذيل الترتيب ليتراجع إلى المركز الرابع مع 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة. فيما تعادل قارياً سلباً أمام بورتو البرتغالي في الجولة الاولى.

وخاض مدرب ميلان ستيفانو بيولي المباراة من دون هدافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الاصابة، فيما جلس الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء. في المقابل، ترك مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني العائد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به ليسجل هدف التعادل، واعتمد على الثنائي الاوروغوياني لويس سواريس والأرجنتيني أنخل كوريا في المقدمة.

وأنهى سواريس صيامه عن التهديف خارج معقل الفرق التي دافع عن ألوانها في دوري الابطال منذ 6 أعوام.

وفي المباراة الثانية، سحق ليفربول الذي يعيش بداية مميزة في «البريميرليغ» كونه الوحيد لم يخسر بعد ويتصدر الترتيب، مضيفه بورتو بنتيجة 5-1. وتناوب على تسجيل أهداف «ريدز» نجمه المصري محمد صلاح صاحب الهدفين الأول والثالث (18 و60)، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة هذا الموسم وإلى 31 في مسيرته.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني (45) والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي دخل بديلا «لصلاح في الدقيقة 66، الرابع والخامس (77 و81). وسجل الفريق المضيف هدف الشرف بفضل مهاجمه الإيراني مهدي طارمي (75).

وبات طارمي الذي خاض مباراته الأولى أساسيا في المسابقة القارية على ملعب دراغاو (ضد يوفنتوس في فبراير) خامس لاعب يسجل في أول مباراتين له يخوضهما أساسياً في ملعب ناديه في دوري الأبطال.

