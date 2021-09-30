أياكس تابع عروضه القوية

دوليه

حقّق أياكس الهولندي فوزه الثاني توالياً ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه بشيكتاش التركي 2-0 أول من امس على ملعبه «يوهان كرويف أرينا». وسجّل هدفي فريق العاصمة الهولندية كل من ستيفن برغويس (17) والعاجي سيباستيان هالير (43). ورفع أياكس رصيده الى ست نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما لا يزال الفريق التركي من دون نقاط. ونجح أياكس في انتزاع التقدم عن طريق برغويس بعد عمل مميز من زميله الصربي دوسان تاديتش قبل ان يمرّر له ليضعها في الجهة اليمنى من المرمى (17). وقبل استراحة الشوطين، تمكن هالير من مضاعفة النتيجة بعدما استفاد من كرة عرضية لمست فخذه وتابعت طريقها نحو المرمى (43). وحالف الحظ بشيكتاش بالخسارة بهدفين فقط، حيث هدّد أياكس مرماه بمحاولات كثيرة لكنه خرج بالنتيجة المطلوبة، وهي الفوز قبل مباراته المرتقبة امام بورسيا دورتموند الالماني في الجولة المقبلة. وهذا الفوز الثاني لأياكس بعدما سحق سبورتينغ البرتغالي بنتيجة 5-1، في مباراة احرز فيها هالر «سوبر هاتريك» (4 أهداف)، ليرفع رصيده بعد هذه الأمسية الى 5 أهداف في مباراتين. وضمن المجموعة ذاتها، حقق بوروسيا دورتموند انتصارا صعبا على وسبورتنغ 1-0 أحرزه دونيايل مالين.