بنزيمة محبط

دوليه

أبدى الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، حزنه الكبير عقب خسارة فريقه المفاجئة أمام شيريف تيراسبول المولدوفي. وكتب بنزيمة عبر حسابه على «انستغرام»، عقب خسارة ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول: «لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن خيبة أملنا وإحباطنا». وأضاف: «لكن سنستمر في العمل فقط لأداء أفضل في المباراة التالية». وأصبح بنزيمة بالمشاركة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان، اللاعبين الوحيدين في التاريخ، اللذين سجلا في 17 موسما متتاليا لدوري أبطال أوروبا. وتجاوز بنزيمة رقم راؤول غونزاليس، ليصبح رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 72 هدفًا. ولا يتفوق على بنزيما الآن في قائمة هدافي دوري الأبطال على مدار التاريخ سوى الثلاثي كريستيانو رونالدو (135 هدفًا)، ليونيل ميسي (121 هدفًا) وروبرت ليفاندوفسكي (75 هدفًا).