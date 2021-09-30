الأولمبي يلتقي عُمان ودياً اليوم

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يلتقي المنتخب الأولمبي اليوم مع نظيره ومضيفه العماني في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وخاض المنتخب بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس تدريباً في مسقط استعداداً للقاء، علماً بأن الأزرق الأولمبي ونظيره العماني سيلعبان مجدداً في بطولة غرب آسيا بعد أن أوقعتهما القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي الأردن واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات فلسطين والإمارات ولبنان والعراق، جاء المنتخب السعودي المضيف في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي البحرين وسورية. ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب بعد غدٍ السبت إلى الدمام للمشاركة للبطولة التي تعتبر استعداداً جيداً لتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية التي ستستضيف الكويت منافسات المجموعة الرابعة منها، حيث يلعب الأزرق الأولمبي مع السعودية وبنغلادش وأوزبكستان مستضيفة النهائيات والمتأهلة مباشرة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب استدعى 24 لاعباً لقائمة الفريق، هم : فواز المبيلش (خيطان)، جاسم عتيق، وسليمان البوص (الساحل)، حمد القلاف، ومبارك الفنيني، ومحمد الهويدي، ومهدي دشتي (السالمية)، بندر السلامة، وحسين دشتي (العربي)، خالد العجاجي (الفحيحيل)، خالد الفضلي، وراشد الدوسري، وعبدالعزيز البحر، وعيد الرشيدي، ويوسف الحقان (القادسية)، طلال القيسي، وعبدالله الجزاف، وعثمان الشمري، وناصر فالح (کاظمة)، عبدالرحمن کميل، وعبدالعزيز ناجي، وفواز الصعب، ويوسف الرشيدي (الكويت)، علي عبد الرسول (اليرموك)، قبل أن يستبعد الثنائي فواز الصعب ومحمد الهويدي بسبب الإصابة، واستدعاء محمد الربيع وفهد زياد بدلا منهما.

