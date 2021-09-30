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الكويت واليرموك يواجهان المنامة واليوناني

زيد خلف
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الخميس 30 سبتمبر 2021

يخوض الكويت مواجهته الثانية أمام المنامة البحريني في 06:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في البطولة العربية الثالثة والثلاثين لأندية كرة السلة المقامة في مصر لغاية 9 أكتوبر المقبل، كما يلعب في المجموعة ذاتها بيروت اللبناني مع البطائح الاماراتي. ويلعب اليوم أيضا ممثل الكويت الآخر نادي اليرموك مباراته الثانية في المجموعة الثانية أمام اليوناني السوداني في 04:00.
وكان الكويت واليرموك خاضاً مباراتيهما الافتتاحيتين في البطولة في وقت متأخر مساء أمس.
وتشهد النسخة الحالية رقماً قياسياً في المشاركة هو الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث يشارك 18 فريقاً هي أندية الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك ، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذر كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.


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