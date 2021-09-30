تأجيل دوري «السلة» إلى 17 أكتوبر

محلية

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قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة تأجيل انطلاق بطولة الدوري إلى 17 أكتوبر بدلاً من الموعد السابق 3 الشهر ذاته وذلك استجابة لرغبة عدد من الأندية التي طلبت تأجيل افتتاح البطولة.

وقال رئيس لجنة المسابقات د. عبدالرحمن الناشي ان هذا التأجيل يأتي استجابة لطلبات الأندية ومن باب التعاون معهم ، مضيفا في تصريح لوسائل الاعلام ان العديد من الاندية تقدمت بطلبات لتأجيل انطلاق الدوري بسبب عدم وصول محترفي الفرق بعد قرار الاتحاد بعودة مشاركة اللاعب الاجنبي في المسابقات المحلية، وذلك بسبب تأخر اجراءات سمة الدخول «الفيزا» لبعض الاندية.

ولفت الناشي الى أن دوري الدرجة الاولى سيكون في موعده في 4 أكتوبر المقبل ولن يكون عليه أي تأخير لعدم وصول طلبات من الاندية التي تلعب في دوري الدرجة الاولى بتأجيل مبارياتها.

وقال الناشي بأن الموعد الجديد لن يشهد أي تأجيل بعدها حتى يتماشى التوقيت الجديد مع البرنامج الذي وضعته لجنة المسابقات مشدداً على ضرورة ان تنهي الاندية اجراءات وصول محترفيها خلال الاسبوعين المقبلين من أجل الدخول الى المسابقة بصفوف مكتملة.

