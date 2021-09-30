جماهير مباراة العربي والقادسية

محلية

لن اتكلم عن الجانب الفني للمباراة التي أخذت حيزا كبيرا في وسائل الاعلام، مع قناعتي بأن القادسية كان اداؤه افضل من الاخضر وعاب العربي ضعف خط الوسط وشكك في قدرات حكم المباراة خصوصا في حالات كان فيها شك كبير بأنها ركلة جزاء. المهم كانت مباراة متوسطة المستوى ولكنها كانت قوية من حيث الاداء ... ولكن ما اسعدني هو الحضور الجماهيري الكبير من الفريقين وتوزيعهم بطريقة متساوية في مدرجات الملعب حيث بالتأكيد أثر ذلك على ارتفاع مستوى سير المباراة .

إلى هنا فكل شيء عادي.. الا أن ما احزنني هو بعض الفعاليات والهتافات غير المرغوبة في المدرجات ونحن نلعب كرة قدم... حيث انتشرت في بعض وسائل الاعلام هتافات تسيء لهذا الجمهور في تشجيع اللعبة الحلوة.. وايضا ساءني حرص بعض وسائل الاعلام اثارة الجمهور عند مقابلتهم لكي «يغلطوا» او يتعدوا على لاعبي الفريقين بحركات او تعليقات لكسب الاضواء ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة (سبق اعلامي فاشل) ... حتى أنهم استخدموا بعض الأطفال في نقد المباراة فقط للنقد والاساءة للفريق الاخر، اضافة إلى ذلك نعلم بأن هناك صيحات كانت وما زالت تميز كل فريق عن الاخر ولكن هذه الصيحات أصبحت سيئة بدرجة انها تسيء لاي رابطة مشجعين يساندون فريقهم، فالرياضة بين اللاعبين والجماهير يجب ان تكون ذات معنى ومغزى تربوي رياضي كروي وليس السباب فيما بينهم. فأرجو ممن يسوق هذه اللقطات لبعض اللقاءات والصيحات على انها شيء مقبول ومحمود ومسموح في المدرجات الرياضية فطوال لقاءات الفريقين السابقة وهم يتغنون بفوزهم ولكن لا يتعدون على بعض الا ما ندر من بعض الأفراد المتعصبين.

عموما الحضور الجماهيري كان رسالة قوية للقيادة السياسية والصحية بأن الناس شغوفة للترويح عن انفسها بحضور المباريات الرياضية في كل الألعاب... هذا مطلب مهم للرياضة الكويتية لكي تعود إلى سابق عهدها... بس نريد ان تكون الروح الرياضية موجودة قبل من فاز ومن خسر... ويا بعض الاخوة الاعلاميين لا تشتهر على هذا الاسلوب من التغطية الاعلامية..... فتصبح اسوأ اعلامي رياضي .. والله من وراء القصد.

