فليطح: «استراتيجية الهيئة» ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها

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اختتمت الهيئة العامة للرياضة صباح أمس حلقاتها النقاشية وجلسات العمل مع منتسبي الاتحادات الرياضية والأندية الشاملة والمتخصصة واللجان الرياضية التي شملتها «استراتيجية الهيئة 2021-2026»، وتوصلت الهيئة إلى مسودة عامة للمخرجات والمقترحات التي أثمرت عن تلك الحلقات النقاشية وورشات العمل، على أن يكشف عن تلك مخرجات الاستراتيجية في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل.

وقال مدير الهيئة حمود فليطح في تصريح صحافي أمس: « بتعليمات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي أطلق فكرة العمل باستراتيجية جديدة للهيئة العامة للرياضة، تتناسب مع التغيرات والتطور الذي يحدث في الوسط الرياضي».

وأضاف: «بدأنا بهذه الاستراتيجية من شهر مايو الماضي، وتم خلالها استقصاء آراء جميع الرياضيين العاملين بالنشاط الأهلي: الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الرياضيين القدامى وأصحاب الخبرات والصحافيين والإعلاميين وموظفي الهيئة»، لافتاً إلى أن الحديث عن الاستراتيجية ومخرجاتها سيكون الأسبوع المقبل من خلال مؤتمر صحافي نوضح فيه أهم ملامح الاستراتيجية».

وتابع: «الأمر المفرح في هذه الاستراتيجية أننا عرفنا المتطلبات التي يجب أن نعلمنا لتطوير الرياضة، وعرفنا أين موقعنا حالياً، وما هو طموحنا، وكيف نصل إلى هذا الطموح، واعتقد من خلال النقاط الكثيرة للايجابيات والسلبيات خلال مسيرتنا الماضية سيتم اعتماد الاستراتيجية من قبل مجلس إدارة هيئة الرياضة وستعرض على مجلس الوزراء لاقرارها» مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستفرح الشارع الرياضي وسيكون لها دور في تطوير الرياضة.

