مصر تواجه ليبيريا في الظهور الأول لكيروش

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يخوض المنتخب المصري مواجهة ودية اليوم الخميس أمام ليبيريا استعدادا لمباراتي ليبيا بتصفيات مونديال 2022 يومي 8 و11 أكتوبر المقبل. وتشهد المباراة الظهور الأول للبرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري بعدما تم التعاقد معه مؤخرا خلفا لحسام البدري المقال من منصبه.

وسيخوض الفراعنة لقاء اليوم في غياب المحترفين بالخارج الذين سينضمون للمنتخب مع بدء فترة التوقف الدولية المقبلة.

ويتصدر منتخب ليبيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن مصر صاحبة الوصافة.

من ناحية أخرى أعلن كيروش استمرار منح شارة قيادة الفراعنة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول خلال الفترة المقبلة. وقال كيروش في مؤتمر صحافي إن صلاح يستحق الشارة عن جدارة وأنه سيحافظ على قرار البدري بمنحها لنجم ليفربول. وأكد أنه درس اختياراته بشكل جيد وتابع اللاعبين المختارين ويضع ثقة كبيرة فيهم لتنفيذ فكره داخل الملعب. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يحتاج الفراعنة للفوز بالمباراتين المقبلتين أكثر من الحديث في وسائل الإعلام. ورفض كيروش الحديث عن طريقة لعب المنتخب أمام ليبيا مؤكدا أن المنافس يراقب الفراعنة ولذلك فهو يفضل التكتم على هذه التفاصيل مشيرا إلى أنه يريد بناء جيل جديد وكتابة تاريخ جديد لمصر.

