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القادسية والسالمية في «اليد»

زيد خلف
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الخميس 30 سبتمبر 2021

يخوض القادسية مواجهة قوية أمام نظيره السالمية في 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مواجهة ثانية تجمع القرين مع كاظمة في 07:30، وتقام المباراتين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وتشهد بطولة هذا العام حدثاً تاريخياً يتمثل بمشاركة اللاعب الأجنبي في البطولة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن اعتمد اتحاد اللعبة مشاركة لاعبين محترفين مع كل فريق. ويعتبرالكويت والسالمية الأكثر تحقيقا للقب الدوري، بحصولهما على اللقب 11 مرة يليهم العربي 10 ألقاب وكاظمة والقادسية 6 والصليبخات والفحيحيل 5 وخيطان لقبين.


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