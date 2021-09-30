طولان يطالب غريب بالاستقالة

محلية

طالب حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي المصري بالاعتذار عن المهمة وترك الفرصة لمدرب جديد. وسيطرت حالة من الغضب على الشارع الكروي بعد قراره تعيين غريب مدربا للمنتخب الأولمبي مرة أخرى بعد إقالته بعدة أسابيع. وقال طولان إن الضغوط ستكون كبيرة على غريب ولن يستطيع التعامل معها بسبب عدم الرغبة في تواجده على رأس الجهاز الفني مرة جديدة من قبل الجماهير. وأشار طولان إلى أن مدرب المنتخب الأول كارلوس كيروش لم يعرف قدرات لاعبي مصر جيدا حتى الآن ولا يزال في مرحلة البداية لذلك لا يمكن الحكم على تجربته الآن.