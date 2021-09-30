تشكيل اللجنة العليا لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

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أصدر وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2021. وقال الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري «إن المجلس منذ انشائه يقوم بدور مهم في دعم الابداع والمبدعين الكويتيين في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب من أجل تشجيعهم على المزيد من العطاء بما يغني الحياة الثقافية والفنية في الكويت».

وأضاف د. الأنصاري «إن تشكيل اللجنة العليا للجائزتين وفقاً للقرار الصادر تكون برئاسة وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري وعضوية كل من: أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كامل سليمان العبدالجليل (نائباً للرئيس)، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس د. عيسى الأنصاري (عضواً)، عائشة عنان المحمود (مدير إدارة الثقافة). ومن خارج المجلس أ.د موضي عبدالعزيز الحمود (عضواً)، د. سعود هلال الحربي (عضواً)، أ.د.سليمان الشطي (عضواً)، سعاد عبدالله (عضواً)، سامي محمد (عضواً)، باسمة علي العنزي (عضواً).

ويبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى 31 مارس 2022 . يذكر أن جائزة الدولة التقديرية أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 1999، وتختص بمنح الجوائز لمن لهم دور كبير في الريادة والتأسيس الثقافي وتأصيل جذور الثقافة بين أبناء الوطن .

فيما تختص جائزة الدولة التشجيعية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 1988 بدعم ابداعات الموهوبين من أبناء الكويت على انجازاتهم في مجال الفنون والآداب العلوم الاجتماعية والإنسانية.

