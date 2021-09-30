«السلطنة» أغاني الزمن الجميل على تلفزيون الكويت

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يعرض برنامج «السلطنة» على شاشة تلفزيون الكويت برنامجاً ضمن باقة دورة اكتوبر وفكرة البرنامج الغناء الشرقي الذي يعيدنا الى اغاني الزمن الجميل فهو مختص بالاغاني الطربية الشرقية للعديد من المطربين الشرقيين الذين تميزو في اداء اغاني العصر الذهبي مثل نجاة الصغيرة وام كلثوم ووديع الصافي ومحمد عبدالوهاب وعزيزة دلال واسمهان ووردة الجزائرية وغيرهم من الفنانين القدامى.

ويغني في البرنامج 26 مطرباً ومطربة من جيل الشباب من بين البنات والشباب والفرقه الموسيقية بقيادة المايسترو المميز والموزع الموسيقي احمد العودو الاشراف الموسيقي

للملحن القدير عبدالله القعود والاخراج محمد حسين المطيري والبرنامج سيعرض كل يوم جمعة في الساعة 12.30 مساء على القناة الاولى في تلفزيون الكويت.

