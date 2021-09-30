مصطفى شعبان يحجز مقعده في «دراما المتحدة»

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مبكرًا.. حجز الفنان المصري مصطفى شعبان، مقعده في «دراما رمضان 2022»، بعدما أعلن عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان: «هو وهي وهم»، من المقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

ونشر «شعبان» عددًا من الصور أثناء التعاقد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».. معلقا: «الحمد لله سعيد بالتعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات

الإعلامية وشركة الباتروس للانتاج الفني على بطولة مسلسل (هو وهي وهم) لرمضان 2022». وكانت قد تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المنتج كامل أبو علي، لتقديم أعمال فنية من بطولة النجم مصطفى شعبان، خلال الفترة المقبلة، وتم التعاقد بحضور حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج كامل أبو علي، والنجم مصطفى شعبان.

يذكر هنا أن النجم مصطفى شعبان، حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» مع النجوم: عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، بسمة داود، مع ظهور خاص للفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، وغيرهم، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

