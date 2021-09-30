بكاء دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها بالمسرح القومي المصري 

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دخلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، في نوبة بكاء، أثناء تسلمها جائزة تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث ظهرت دنيا متأثرة بشدة أثناء التكريم وبدت عليها علامات الحزن، مرتدية ملابس الحداد على روح والديها.

ووجهت دنيا سمير غانم كلمة قصيرة قالت فيها: «أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا».

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ «دنيا» في احتفالية فنية منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز. وحضر حفل افتتاح المهرجان وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والنجمة إلهام شاهين والفنان محمود حميدة بالإضافة لعدد من نجوم الفن المصري.

