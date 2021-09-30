المولات وناسة الشباب وتجمع العائلات

الخميس Al wanees

تشهد المجمعات والمولات التجارية في الكويت في الاجازات والعطلات الاسبوعية زحاماً غير طبيعي للوناسة في ظل غياب المنتزهات والمرافق الترفيهية بعد فشل المشروعات السياحية في اداء مهامها في الترفية والترويح عن المواطنين والوافدين.

ورغم قرار منع دخول غير المطعمين للمجمعات والمولات الا انهم يتحولون الى سوق عكاظ مع توافد الالاف على المجمعات والمولات للترفيه والتنزه سواء بالتجول على المحال او للجلوس في الكافيهات والمطاعم خاصة ان اجواء الطقس لا تساعد للجلوس في اماكن مفتوحة.

وتحرص المجمعات على تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال السماح للمطعمين الذين يحملون

تطبيقي مناعة وهويتي للمطعمين بجرعة أو جرعتين، في خطوة تهدف لحماية المجتمع من انتقال العدوى وحث غير المطعمين على أخذ اللقاح، قياس حرارة الزوار قبل الدخول للمجمع والتأكد من ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي في المطاعم والمقاهي.

وتحول المجمعات التجارية يومي الخميس والجمعة والسبت الى مراكز سياحية تقدم مختلف الخدمات الترفيهية، حتى أصبحت تتنافس في البحث عن التفوق والخدمات المتميزة لجذب الرواد من المواطنين والوافدين اليها وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية مثل قاعات السينما التي تتنافس في تقديم أحدث الأفلام في قاعات صممت بتقنيات عالية؛ لتقدم العروض السينمائية في أجواء من الفخامة والحداثة.

ولم تغفل هذه المجمعات تخصيص أماكن مختلفة من المجمعات لسلسلة المطاعم العالمية من مطابخ عالمية متنوعة، فأغلبها يقدم مستويات متنوعة

من المطاعم، فهناك مطاعم الوجبات السريعة العالمية التي تتميز بالاقبال الشعبي عليها، الى جانب المطاعم الفخمة، وسلسلة من المقاهي العالمية التي باتت جزءاً رئيساً من ثقافة المجمعات التجارية في الخليج.

وتحرص هذه المجمعات على توفير وسائل الترفيه الخاصة بالأطفال، بتخصيص مراكز للألعاب

والتسلية للأطفال، فلا يكاد يخلو مجمع تجاري من مكان للملاهي، يضم مختلف أنواع الألعاب، سواء الفيديو، أو الألعاب الحركية، حتى تجد الأسرة ما يساعدها على قضاء أطول وقت في هذه الأماكن.

المجمعات التجارية، تحولت الى مزارات ومعالم سياحية، فكثير من السياح الخليجيين الذين يزورون الكويت يفضلون التسوق والتجول في هذه المجمعات التجارية، والاستمتاع بمختلف أنواع الخدمات الترفيهية التي تقدمها.

معظم الاسر التي تواجدت في المولات والمجمعات التجارية الكبرى، كان تواجدها واضحا في المطاعم بمختلف مسمياتها واشكالها حيث حظيت بحضور كبير فكان الزحام هو الطابع الاساسي والملازم لها حيث تجد الاسر بكامل افرادها متواجدين وجالسين لتناول وجبة الغداء ، وافراد مساحة كبيرة للاطفال لكي يستمتعوا باجواء الخروج بعد شهور طويلة من الاغلاق والحظر المتتالي.

ويقول محمد العازمي طالب بالتطبيقي انه يفضل الخروج الى المولات والمجمعات مع اصدقائة والربع في العطلات حيث الوناسة والخيارات المتعددة سواء في الكافيهات او المطاعم عكس الخروج الى الكافيهات في الخارج الذي تتقيد به وبالحث عن مواقف للسيارات.

واضاف ان اجواء الطقس غير مساعدة على الخروج لاماكن اخرى على الشريط الساحلي بالاضافة الى غياب المنتزهات التي يمكن الخروج اليها.

واشار راشد الشمري - طالب – الى انه يفضل الخروج مع اخوته الصغار الى المولات وخاصة الافنيوز للقاء اصدقائنا حيث يكون هناك حرية لكل منهم في التحرك والجلوس في اي مكان بالمول او حتى دخول السينما وبالتالي فقد اصبحت المولات هي الملاذ الوحيد للشباب للخروج.

واوضح ان توافر المواقف في المولات يساعد ايضا على الاقبال عليها. وذكر حمد العازمي انه

يحضر الى المولات مع اسرته للغداء يوم الجمعة خاصة ان معظم الاسر اصبحت تذهب الى المولات والمجمعات التجارية الكبرى.

حيث التسوق وتواجد العديد من المطاعم بمختلف مسمياتها واشكالها التي تحظى بحضور كبير فكان الزحام هو الطابع الاساسي والملازم لها حيث تجد الاسر بكامل افرادها متواجدين وجالسين لتناول وجبة الغداء.

وزاد انه من الاشياء التي ترفه عن الاسرة وجود مراكز ترفيه للاطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تحجم الاسر عن التواجد في الحدائق العامة فكانت الالعاب داخل المجمعات الكبرى هي سيدة الموقف وهي المقصد الاوحد للجميع، وتحظى باكبر عدد من الزوار وسط ضجيج الاطفال وفرحتهم الصاخبة التي جعلت كل الاسر تحظى بوقت مميز وهي تشاهد الفرحة في اعين اطفالها قبل بدء الدراسة. ويرى محمد عبد الحميد أن من أسباب اقبال الناس على المراكز التجارية؛ توافر جميع متطلبات الحياة وفيها ما يرضي جميع الفئات والأذواق حيث تضم في بعض أقسامها أماكن للتسلية والترفيه عن النفس، خصوصاً وأن حرارة الطقس في ساعات المساء تجعل الشباب والعائلات يبحثون عن أماكن أكثر ترفيها.

واضاف أن وجود المحال المختلفة داخل المولات وتنوعها من محال الملابس والأغذية والحلويات والترفيه وتوافر جميع الاحتياجات هي دافع قوي لاقبال

الناس عليها حيث تناسب جميع الفئات العمرية والأذواق المختلفة.

