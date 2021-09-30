«DJ WEST» لـ «النهار»: انتظروني مع بدر الشعيبي أكتوبر المقبل

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يستعد علي طالب عبدالرحيم المعروف إعلاميا باسم «DJ WEST» لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي بمصاحبة مغني الراب «دافي».وعبر وست عن حماسه للقاء جمهوره ومحبيه من دولة الإمارات الشقيقة. كما صرح بأن عودة الحفلات في العديد من الدول يعطي أملا في عودة الحياة إلى طبيعتها، موضحا أن حفله المرتقب سيقام بتاريخ 30 الحالي و1 أكتوبر في سوليتير، دبي، واعدا بتقديم أغان وموسيقى مختلفة ولأول مرة حصريا لجمهور الحفل، مؤكدا ان اقامته لهذا الحفل تشعره بعودة الحياة كسابق عهدها فالحياة دون موسيقى مملة.

وكشف عن إحيائه حفلا غنائيا اخر، يجمعه بالفنان بدر الشعيبي في دبي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققاه في حفل الدمام الاسبوع الماضي، والذي أقيم على المسرح المفتوح وحظي بحضور وتفاعل جماهيري ضخم وعبر عن سعادته باستقبال الجمهور السعودي له في الحفل الغنائي الباهر، كما أشعل ?يديو لايف «دي جي وست» منصات التواصل الاجتماعي وتصدر تريند تويتر في المملكة العربية السعودية، وحظي بمتابعة وتفاعل آلاف النشطاء مع البث المباشر للحفل. وتابع قائلا: كانت مفاجأة الحفل مشاركة الفنانة الشابة حنين حسين التي شاركت في الكليب مع بدر الشعيبي وعبدالعزيز لويس. وعن جديده في اذاعة الكويت قال: برنامج فريش ميكس في الاذاعة على محطة سوبر ستيشن 99.7 FM كل سبت من 7 لـ 9 والبرنامج كان قد توقف وقت الكورونا لتعذر بثه مباشر والان رجعنا مرة اخرى بأقوى ميكسات حصرية في البرنامج. وبسؤاله عن حفلاته القادمة قال : حفلاتي القادمة بتكون ما بين دبي، السعودية، تركيا ومصر. وعن خطوة الغناء قال: اكيد خطوة الغناء في بالي و «قاعد اشتغل عليها صارلي فترة «أن اكون في الخطوة القادمة producing songs وليس فقط DJ.

