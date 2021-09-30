النجوم و«السوشيال ميديا».. فضائح على «الحسابات الرسمية»

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في بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، كان الهدف الرئيسي منها الاحتفاظ بذكرى لـ«اللحظات السعيدة» ومشاركة الآخرين تفاصيل هذه اللحظات، غير أنه بمرور السنوات، ومع تعاظم دور «السوشيال ميديا»، تحولت المواقع إلى ساحات معارك، ولم يكن المشاهير بعيدًا عن هذه المعارك، لاسيما وأن غالبيتهم أصبحوا يعتمدون على هذه المواقع في كل صغيرة وكبيرة تخص عملهم، وبعضهم بدأ في نشر جزء من حياته الشخصية، وأزماته العائلية عبر حساباته الرسمية. وبعد أن كان الجمهور يمكنه أن يتعرف من خلال الحساب الرسمي على حياة الفنان، والأماكن التي يفضلها والأطعمة التي يتناولها ونوعية الملابس التي يرتديها، أصبحت هناك مساحة على «حساب الفنان» لأزماته الفنية والعائلية، وبدأت تشهد صفحات «السوشيال ميديا» نوعاً جديداً من الفضائح، وأصبح الجمهور طرفا أصيلا في المشكلة، وتساهم تعليقاته في إشعال الفتنة بين النجم وذويه بدلا من إخمادها.

مؤخرًا.. انضمت الفنانة المصرية بدرية طلبة إلى قائمة «صُناع أزمات السوشيال ميديا»، وأصبحت الفنانة الكوميدية الشهيرة، محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بروز خلافها مع شقيقها الذي يبدو أنه ممتد منذ سنوات، لكنه اشتعل مجددا بسبب صورة نشرتها ادعت فيها رحيل شقيقها عن الحياة.

أزمة «شقيق بدرية» اندلعت عندما نشرت الفنانة تهنئة لابنة أخيها بمناسبة عقد قرانها، أرفقتها بصورة تجمعهما سويا، وعلقت عليها قائلة: «كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهار ده، ربنا يخلي لك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وظهرك، ويرحم أبوكِ برحمته الواسعة». لم تكن تدري «بدرية» أن التهنئة والصورة ستضعها تحت دائرة الضوء، فما هي إلا ساعات قليلة تلت «منشور بدرية» إلا وخرج شقيقها الذي يدعى «وليد» ليكشف في منشور على صفحته الرسمية أنه لا يزال على قيد الحياة، وأن شقيقته ادعت موته بعد خلاف نشب بينه وبين أسرته، وأنه هو من يعتبرها متوفاة منذ زمن –على حد تعبيره. وقال شقيق «بدرية» في منشوره: «يا جماعة الفنانة بدرية، اللي كانت المفروض أختي، منزلة نعي عني إني اتوفيت عشان رفضت أروح كتب الكتاب النهارده، طلعوا عليا اشاعة الموت، بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم،وأنتِ يا فنانة بدرية ميتة بالنسبة لي من زمان، وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق إن شاء الله، وانتظروا مني أحلى مفاجآت».

وفي محاولة منها لإنهاء المشكلة، سارعت الفنانة المصرية لتعديل منشورها السابق بإزالة كلمات «النعي» والاكتفاء بـ«التهنئة»، وطالبت المواقع الإلكترونية التي تناولت القضية بالكف عن الانسياق وراء النشر، معلقةً في منشور آخر: «شكرا لكل الجرايد والمواقع اللي استغنت عن الترند وتفهمت الموضوع وحذفت أي حاجة عني»، والتزمت بعدها الصمت رغم تعليقات المتابعين التي لم تكف عن إلقاء اللوم عليها، لكن تعليق أحد أقاربها على منشور شقيقها حسم الجدل، حيث دافع شخص يدعى عبد الرحمن محمد طلبة، عنها، وذلك بأن كتب تعليقًا هجوميًا على ما نشره شقيق «بدرية» قائلًا: «كفاية كلام أنت خذلت العائلة كلها أمبارح الصغير والكبير والقرايب بعدم حضورك كتب كتاب بنتك الوحيدة، بعد مد أخواتك كلهم جميعًا بلا استثناء، أيديهم للمصالحة معاك، وتليفوناتك غير المتاحة طول النهار، لغاية المغرب فياريت للمرة الثالثة، كفاية كلام، وأنك عايز توضح للناس أنك أنت الضحية، والمجني عليك، والفيس مش بيحل مشاكل عائلية، إنما تُحل بالحوار العقلاني». أزمة «بدرية وشقيقها» على «السوشيال ميديا» لم تكن الأولى من نوعها في الوسط الفني، فلا يزال الجميع يذكر الخلاف الذي نشب بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، وشقيقها «وائل» بعد أيام من إعلان «ياسمين» ارتباطها بالفنان أحمد العوضي دون علم الأسرة، حينما تبادل الاثنان كلمات الحب والإعجاب بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الإعلان بشكل واضح عن ارتباطهما رسميا، وهو ما أثار حفيظة شقيق «ياسمين» الذي كتب منشور فتح من خلاله النيران عليهما حيث قال «بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط على إلى سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم.. أنا بردو اللي بعمل فضايح وهي دي الأصول..!!! ما تعلنوا جوازكم.. ولا مش فاضيين غير لبوستات الحب على السوشيال». وتابع: «طيب قسم بالله وربي وما أعبد أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتية أنا هاخد حقي بالقانون.. وأخيرا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني!!؟.. وكل واحد هيعرف مين كان صح ومين غلط». من جانبها حاولت «ياسمين» الرد على شقيقها بشكل غير مباشر، كما ناصرها عدد من الزملاء الذين قرروا إعلان مساندتهم لها، واستنكارهم لما فعله شقيقها، حتى فاجئ «وائل» الجمهور بعد انتهاء عرض مسلسل (اللي مالوش كبير) في الموسم الرمضاني الماضي بكتابة منشور هنأ من خلاله شقيقته بنجاحها، كما تبع ذلك بصورة جمعته بها بمناسبة عيد الفطر المبارك معلقا عليها (عيد سعيد كل سنة وأنتم طيبين) ، ما فتح باب التكهنات بأن صلحا قد تم بينهما، لكن الأزمة الصحية التي أصيبت بها «ياسمين» مؤخرا والتي أوصلتها إلى السفر إلى سويسرا، حيث تتواجد بها حاليا لاستكمال العلاج، كانت كاشفة عن عودة المياه إلى مجاريها بين الشقيقين، حيث كان «وائل» أول الحضور في المستشفى بالقاهرة لمساندة شقيقته، وكان دائما يطمئن الجميع عليها سواء بمنشوراته على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أو من خلال مداخلات هاتفية على القنوات التليفزيونية المختلفة. ولعل مشكلة المطربة المصرية «بوسي» تعتبر الأبرز في هذا السياق، حيث فوجئ متابعو المطربة الشعبية الشهيرة بظهور والدها محمد شعبان، في فيديو تم بثه عبر أحد المواقع الإلكترونية في أكتوبر الماضي ذكر فيه أنه فشل في التواصل مع ابنته منذ ثلاث سنوات، فقرر اللجوء إلى الإعلام، ولاسيما بعد تعرضه لظروف مادية صعبة، وتهربها منه. وتحول «شعبان» بعد هذا التصريح إلى ضيف دائم على الفضائيات، ليتحدث عن نكران وجحود ابنته، خاصة أنها اتصلت به بعد اندلاع الأزمة وطلبت منه أن ينسى أن له ابنة، لكن الأخير ظل مستمرا في شكواه عبر المنصات الإعلامية المختلفة، مبررا ذلك بأنه قد بلغ من العمر أرذله (77 عاما) وأنه لا يستطيع كسب قوت يومه في ظل كبر سنه ومعاناته للعديد من الأمراض، كما طلب وساطة نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، بينما بدأت «بوسي» بتبادل الاتهامات مع والدها في عدة لقاءات، حيث ذكرت أنه تخلى عنها وعن والدتها، وانصرف إلى ملذاته، وانتهت الأزمة بعد قرارها بمساعدته قدر المستطاع على أن ترسل تلك المساعدة عبر وسيط حتى تضمن عدم لقائه، على شرط أن يكف عن ذكر اسمها، أو الظهور في أي وسيلة إعلامية ليشكو من جحودها. ومؤخرا اندلعت أزمة بين الفنانة حلا شيحة ووالدها لكنها انتهت سريعا بعد تراجع «حلا»، وذلك بعدما أعلن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عن رفضه تصريحات ابنته التي تبرأت خلالها من فيلمها الأخير مع تامر حسني «مش أنا» وذكر أنه لا يعلم شيئا عن اعتزال ابنته وأن ما كتبته لا يعبر عنها، وأن لزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود دورا في ذلك، واصفا إياها بأنها (مخطوفة) وأن ما يحدث لها (كمين) نصب لها دون دراية منها، وهو ما لم يرق لابنته التي كتبت عبر حسابها على «إنستغرام» مستنكرة ما قاله والدها، ومعلنة صدمتها من طريقته في الحديث عنها وعن زوجها الذي تزوجته بكامل إرادتها، وبمباركة والدها، مؤكدة على أنها لم يخطتفها أحد، وأن ما ذكر هو افتراءات لن تسمح بها.

