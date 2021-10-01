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أثار رأس امرأة ضخم الجدل بين سكان بلدة بلباو الإسبانية بعد ظهوره على شكل مجسم ضخم، وكأنه يمثل امرأة غارقة في نهر نيرفيون. ومع تزايد التساؤلات بشأن الغاية منه، تبين أن التمثال وضعه فنان مكسيكي يدعى روبن أوروزكو لتشجيع النقاش حول البيئة والاستدامة. وأطلق أوروزكو على التمثال الذي يزن 120 كيلوغراما اسم «بيهار» بمعنى «الغد» في لغة أهالي إقليم الباسك، وقال ان الهدف من مشروعه «أن يدرك الناس أن أفعالهم يمكن أن تغرقنا أو تبقينا واقفين على أقدامنا». وبدا منظر التمثال غريباً في بداية الأمر، إلا أنه نجح في لفت انتباه المارة لاحقاً وإيصال الفكرة المرادة منه.