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طهران - الوكالات: وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باستئناف صدور تأشيرات الدخول السياحية والعائلية إلى إيران من الحدود البرية والجوية اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل. حسبما أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني سيد عزت الله زرغامي عبر «تويتر». وأوقفت الجمهورية الإسلامية منح التأشيرات للأجانب سوى لأغراض طبية أو مهنية اعتبارا من مارس 2020 وذلك بعد أسابيع قليلة من رصد أولى حالات الإصابة بـ«كورونا». وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القرار بمعاودة منح التأشيرات السياحية، اتخذ خلال اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة «كوفيد-19» برئاسة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. فيما شددت الهيئة الوطنية في بيان على أن الإجراء لن يشمل الرحلات الجوية المباشرة أو غير المباشرة، الآتية من دول تصنفها منظمة الصحة العالمية عند مستوى الخطر الوبائي المرتفع. وأفادت وزارة السياحة الإيرانية في فبراير الماضي أن البلاد الغنية بإرثها الحضاري والتي تضم العديد من المواقع المصنفة على لائحة التراث العالمي لمنظمة «اليونسكو» استقبلت نحو 8,8 ملايين سائح في العام الذي سبق ظهور وباء «كورونا» مشيرة الى تراجع الرحلات الجوية بنسبة 94%.