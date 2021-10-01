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كثير من العائلات الكويتية الكريمة تحمل ألقاباً لها، وعادة يكون اللقب قد أُخذ من الحرفة أو المهنة التي كان يمارسها كبير العائلة او عميدها او جدها الاكبر، فمثلا لدينا عائلات عديدة تحمل لقباً واحداً، نسبه الى مهنة معينة، كالقطان والعطار والصايغ والبناي والنجار، ولكن دون معرفة بينهم ولا انتماء، رغم انهم يحملون لقباً واحداً للعائلة. ولكن في المقابل هناك عائلة واحدة تحمل لقباً لمهنة كان يمارسها الجد الأكبر في العائلة لا يشاركها فيها أي عائلة اخرى، وتكون كالعلامة الفارقة «والماركة المسجلة لها» فمثلا السيد خلف حسين التيلجي هو مؤسس العائلة التي تحمل هذا اللقب دون غيرها، وهذا اللقب جاء عن طريق العمل الذي كان يمارسه، إذ ان السيد خلف بدأ حياته العملية في عمر لا يتجاوز الـ17 عاماً في شركة تتولى خدمات البريد والبرق، وكان ذلك في سنة 1919، كان يعمل بهذه الشركة مسؤول واحد وكاتب واحد واثنان من الموظفين، أولهم خلف حسين التيلجي وكان مسؤولاً عن توزيع البرقيات على مكاتب كبار التجار ورجال الاعمال في البلاد، والمعروف ان كلمة «تيل» مختصرة لكلمة «تلغراف» اي البرقية ومن هنا جاء اللقب «التيلجي» اي الرجل الذي يعمل في مجال توزيع التيل «التلغراف». والموظف الثاني هو السيد جاسم العبدال الذي تخصص في توزيع الرسائل وهو بدوره نال شهرة كبيرة بين الناس لهذه المهنة الفريدة والغريبة من نوعها في ذلك الوقت. والسيد خلف التيلجي رجل عصامي من الجيل القديم الذي اعتمد على الله وعلى نفسه في تعلم المهارات التي تعينه على صعوبات الحياة، فمثلا في فترة من فترات حياته انتقل الى العمل بشركة النفط بمدينة عبادان في ايران، فكانت في هذه المناسبة فرصة لتعلم اللغة الفارسية والانكليزية بالاضافة طبعا الى لغته العربية الام. خلف التيلجي يتحدر من قبيلة بني كعب العربية الاصيلة التي تتحدر بدورها من نجد. ومما يجدر ذكره ان للسيد خلف ثلاثة من الابناء النجباء، الذين كانوا دائما محط اعجاب وتقدير واحترام الناس لهم، فأول الابناء خالد خلف كان محامياً لامعا وصاحب مكتب للمحاماة معروف للقاصي والداني، وصاحب جريدة «الشعب» وهي من الجرائد الرائدة في مجال الصحافة في الكويت في الستينيات. والابن الثاني هو فاضل خلف شاعر كبير وصاحب ديوان شعر جميل، وكان ملحقا ثقافيا للكويت في تونس سنة 1962، وله مؤلفات عدة في مجال القصة والأدب والسيرة. اما الابن الثالث لخلف هو عبدالله، وهو احد المؤسسين وعضو رئيس فعال في رابطة الأدباء الكويتية التي لها دور كبير في تنشيط الحركة الأدبية والثقافية في البلاد. عاد خلف التيلجي من عبادان الى الكويت وعمل في التجارة العامة لمدة تقارب العامين ولكن لم يحالفه الحظ كثيرا، فانضم الى بنك التسليف والادخار موظفا كأمين الصندوق، ثم بعد ذلك تقاعد عن العمل طالبا الراحة والتفرغ للأمور العائلية بعد حياة مليئة بالعمل منذ مطلع الصبا حتى إلى اكثر من منتصف العمر.