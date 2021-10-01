عربيات ودوليات

يستعدّ القطريون لاختبار تجربة التصويت في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها غدا السبت في سابقةٍ هي الأولى من نوعها فيما تشير حماسة المغردين وانتشار الوسوم الانتخابية الى ان نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع ستكون عالية. وسينتخب القطريّون 30 من أعضاء مجلس الشورى، فيما سيعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الـ15 الآخرين ليكتمل بهم عدد أعضاء المجلس الـ45.

وأخذت هذه المناسبة الديموقراطية المستحدثة في قطر حيّزاً واسعاً من اهتمام المواطنين الذين اطلقوا وسم #سأشارك_في_انتخابات_مجلس_الشورى، وذلك في إطار تشجيع أبناء المجتمع القطريّ لبعضهم البعض على ممارسة حقّهم الانتخابي، ومن خلال هذا الهاشتاغ يلاحظ أن التغريدات جاءت معبّرةً عن مدى حماسة القطريين ليوم الانتخابات ويمكن من خلال التغريدات والتعليقات، توقّع نسبة مشاركة عالية في التصويت. واكد مواطنون من خلال تغريداتهم أن المشاركة في الانتخابات «واجب وطني لإنجاح أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر».

وفي هذا السياق غرّد قطريّون تحت وسم #صوتك_أمانة بالقول «صوتك أمانة امنحه لمن يستحق ولمن سيساهم في تطوير مستقبل قطر، مارس حقك الانتخابي يوم السبت 2 أكتوبر وشارك في اتخاذ القرار». كما دعا آخرون إلى عدم التدخل في تصويت أفراد العائلة وخاصة من النساء والشباب، ودعوا الى ترك الحرية لهم بعيداً عن أي تأثير، ليكونوا قد مارسوا حقهم الديموقراطي بالفعل، وليس في الشكل فقط.

كما ينشط منذ مدة وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_القطري والذي ينشر عليه القطريون آراءهم ومستجدات هذا الاستحقاق الانتخابي المستحدث بمن فيهم المرشحون الذين يستخدمون حساباتهم على هذه المواقع لتحقيق أكبر وصول ممكن إلى الناخبين.

وعاشت قطر منذ 15 سبتمبر على وقع حملات الترويج في إطار أول انتخاباتٍ برلمانية تشهدها الدولة ويتنافس فيها 284 مرشحاً في 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة. ويعود تأسيس مجلس الشورى إلى العام 1972، حيث كان حتى ما قبل هذا الاستحقاق يتم تعيين أعضائه جميعاً إلى أن اتجهت قطر إلى إدخال الانتخابات الديموقراطية الجزئية لغالبية أعضاء المجلس، في إطار مساعي السلطات الحثيثة لتعزيز مفهوم المشاركة عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية.

