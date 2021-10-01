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بغداد – الوكالات: اعترف الرئيس العراقي برهم صالح بأن «المنظومة الحالية في البلاد غير قادرة على المضي» مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد «تعديلات دستورية توافق عليها معظم السياسيين».

وقبل أيام من الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق قلال صالح في تصريحات لـقناة «سكاي نيوز عربية» امس ان «واقع العراق يتطلب التغيير والاصلاح»، مشيرا الى أن «هذا الاقرار بحد ذاته مهم جدا».

وتابع صالح «التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة هز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية» لكنه أضاف «عملنا كدولة وحكومة وقوى سياسية وبدعم من الاعلام على تهيئة ما يمكن تهيئته لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة». ووصف الانتخابات بـ«نقطة التحول» في تاريخ هذا العراق لأنها «تكتسب أهمية استثنائية» وقال ان الحكومة نجحت في ايصال الانتخابات «الى نقطة جيدة» رغم «المشككين في قدرة الدولة على اجرائها في موعدها». وأضاف الرئيس العراقي «منذ 2003 هناك سياق عمل.

وواجهت المسيرة انتكاسات والعراقيون كانوا يستحقون أكثر من ذلك».وقال «اجتاحت العراق عواصف سياسية وعواصف ارهاب عاتية، لكنه واجهها».

وفي مقابلة اخرى مع قناة «العربية» قال الرئيس العراقي ان مشكلات الانتخابات السابقة أدت لفقدان الثقة بعمليات الاقتراع، مؤكدا على التأهب لمنع من يسعى الى حرف الانتخابات عن مسارها. كما أكد أن الدعوة لانتخابات مبكرة لم يكن أمرا سهلا، ومع ذلك تم الالتزام به، وقال «المطلوب القيام باصلاح شامل لمنظومة الحكم لتوفير حكم رشيد».

وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات دستورية توافق عليها معظم السياسيين، موضحاً أن الخلل في منظومة الحكم يحرم العراقيين من حقهم في حياة حرة وكريمة. وتابع «على المحافظ أن يكون منتخبا غير محكوم بتوازنات سياسية» وقال ان الفساد والارهاب متلازمان والعنف مطلوب ليبقى الفساد، مبيناً أنه تم تهريب 150 مليار دولار من صفقات الفساد في النفط، وأضاف «الفساد غير طائفي أو قومي ولكنه عابر للحدود». كما دعا الى تعاون دولي لاسترجاع أموال الفساد من الخارج.

وأشار الى أن قانون الانتخابات الجديد أكثر انصافا من السابق، مبيناً أنه يوفر تمثيلا حقيقيا بغض النظر عن رؤية كل واحد منا. وطالب صالح مقاطعي الانتخابات بالتراجع، لأن الخيار الأنسب هو المشاركة، مشيرا الى أن الانتخابات لن تحل جميع مشاكل العراق، ولكن ليس هناك بديل أفضل، وقال «الانتخاب يتيح لكل عراقي اختيار من يمثله في مجتمع تعددي».

ويتجه العراقيون الى صناديق الاقتراع في العاشر من أكتوبر للادلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، وسط ومخاوف من ضعف الاقبال على التصويت.

وتجرى الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر سابقا تماشيا مع مطلب رئيسي للمتظاهرين الذين ملأوا الشوارع في أكتوبر 2019 للمطالبة بالتغيير في البلاد حيث يتفشى الفساد.

