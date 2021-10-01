عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: ينعزل العراق لمدة يومين عن العالم الخارجي بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات وفق الاجراءات الجديدة التي أعلن عنها. فقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع تخص المطارات والمنافذ.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية انه سيتم تحديد الحركة بين المحافظات واغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من أكتوبر الى صباح 11 من الشهر نفسه.

كذلك أوضح أن تلك الاجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع». ولفت الى أنه تم منع حركة الدراجات النارية داخل المدن واتاحة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيل تنقل الناخبين من منازلهم الى المراكز الانتخابية. كما أكد أنه تم اتخاذ اجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة لهم للوصول الى المراكز الانتخابية. وقال إن اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر الى اللجان الفرعية في المحافظات كافة. كما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جاهزيتها ليوم الاقتراع في العاشر من أكتوبر المقبل مشيرة الى أنها قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك.

