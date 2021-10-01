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الرياض – الوكالات: أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده تدعم الدفاع عن أراضي السعودية ضد التهديدات كافة، مع الدفع نحو حل سياسي لانهاء النزاع في اليمن. وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عقب لقاء في مدينة نيوم شمال غربي المملكة، جمع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وسوليفان، وهو أكبر مسؤول أميركي يزور البلاد منذ أن تولى جو بايدن الرئاسة الأميركية مطلع العام الحالي. والسعودية هي ثالث محطة يزورها سوليفان في جولة غير محددة المدة بدأها الثلاثاء في الامارات ثم الأربعاء في مصر. وأكد سوليفان التزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد كل التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية المسيرة المدعومة من ايران. كما أكد تأييد بايدن لهدف المملكة الدفع نحو حل سياسي دائم وانهاء النزاع اليمني، ودعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول الى حل سياسي للأزمة. وخلال اللقاء الذي حضره المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مبادرة المملكة لانهاء الأزمة في اليمن، والتي تتضمن وقف اطلاق نار بمراقبة أممية.كما تتضمن المبادرة السعودية بدء مشاورات بين أطراف اليمن، من أجل حل سياسي للأزمة بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة. ودعا المسؤولان الى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول الى حل سياسي دائم وانهاء النزاع اليمني، وأكدا أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات مع الحكومة الشرعية، تحت اشراف الأمم المتحدة.