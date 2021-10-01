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واشنطن – كابول – الوكالات: اعرب العديد من الفنانين الأفغان عن خشيتهم من أن تمنع حركة طالبان حرية التعبير والفن، التي تمتعوا بها على مدى العقدين الماضيين. فيما لم تقرر الحركة بعد أشكال الفن والثقافة التي ستسمح بها بعد 6 أسابيع من سيطرتها على الحكم في أفغانستان، وقال فنان أفغاني لصحيفة «واشنطن بوست» انه دفن 15 لوحة فنية، كلها أعمال حديثة تصور النساء، في مجمع بعد ثلاثة أيام من دخول طالبان العاصمة.

وكانت المخرجة صحراء كريمي تحمل نفس الخوف فقبل أن تفر من البلاد، أخفت قرصا صلبا كبيرا يحتوي على أكثر من 20 فيلما في مكان سري كما أخفى بائع كتب كبير السن كل كتاب التي يعتبرها المتشددون حراما، من بينها الأناجيل المترجمة الى اللغتين الدرية والبشتوية وقال «اذا وجد مقاتلو طالبان هذه الكتب فسوف يعاقبونني».

وتذكر بائع الكتب المسن المرة الأخيرة التي واجه فيها طالبان قبل 25 عاما وقال وضعت كتابا عن غير قصد فوق القرآن، حيث اكتشفه أحد أفراد شرطة الأخلاق الدينية التابعة لحركة طالبان وأمر بضربه عدة جلدات.

وعلى مدار الـ20 سنة الماضية ازدهرت الفنون والأفلام والموسيقى ما ساعد على تحويل كابول الى عاصمة عالمية فقد تأثر جيل جديد من الفنانين بالتقاليد والتاريخ الأفغاني بالاضافة الى المواضيع الحديثة مثل الحرب والموسيقى الغربية وحقوق المرأة.

وعلى الرغم من أن بعض الفنانين يخاطرون بشدة لحماية ابداعاتهم، الا أن الكثير منهم فر من البلاد أما الباقي يمارسون الرقابة الذاتية لتجنب غضب طالبان. فقد دمر بعض الفنانين لوحاتهم أو منحوتاتهم وأغلقت المتاجر التي تبيع الآلات الموسيقية وكذلك العديد من المعارض الفنية، كما توقفت فرق الزفاف والمغنون عن العمل حيث ألغت العديد من قاعات الأفراح حفلات الموسيقى.

وقال صفي الله حبيبي مدير معهد الفنون الجميلة في كابول «طالبان لم تصدر أي تصريحات بخصوص الفنون لكن الفنانين أنفسهم يقيدون أنفسهم. يعتقدون أن طالبان ستكرر ما حدث في التسعينيات».

وذكر بلال كريمي نائب المتحدث باسم طالبان أن الحكومة المؤقتة لا تزال «تضع اطارا» لجميع القضايا المتعلقة بالفنون والثقافة، مشيرا الى أن «جميع الفنون ستخضع لأحكام الشريعة الاسلامية» وقال كريمي «سيصوغ أهل العلم القواعد مع مراعاة التقاليد الدينية والوطنية والتاريخية للفن والتراث الثقافي. وما اذا كانت هذه القضايا تتماشى مع الشريعة الاسلامية أم ضدها».

وكانت طالبان أثناء حكمها في التسعينيات حظرت التلفزيون والراديو والأفلام وغير ذلك من وسائل الترفيه، ووصفتها بأنها حرام وغير أخلاقية وصادرت الحركة أجهزة التلفزيون ومسجلات الفيديو والكاميرات ومقاطع الفيديو وأطباق الأقمار الصناعية.

وفي عام 2001، وخلال الأشهر التي سبقت الاطاحة بها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، حظرت طالبان الانترنت. واليوم ينشر المسلحون حملات متطورة على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر ومنصات الانترنت الأخرى ويُجري مسؤولو طالبان مقابلات في التلفزيون والاذاعة، ويجيبون على الأسئلة عبر تطبيق واتساب وقد شوهد مقاتلوهم في كابول وهم يحملون الهواتف الذكية ويلتقطون صور سليفي ومقاطع فيديو.

وقتل مقاتلو طالبان بالرصاص المطرب الشعبي الأفغاني فواد أندرابي في قريته الجبلية شمال كابل، مما دفع كريمة بنون مسؤولة الأمم المتحدة للحقوق الثقافية، الى حث الحكومات على «مطالبة الحركة باحترام حقوق الانسان للفنانين».

وقال ضياء، فنان معروف فضل ذكر اسمه الأول فقط خوفا على سلامته «لقد أخفيت أكثر من 60 لوحة وتمثال»، وهو أيضا يختبئ خوفا من طالبان.

