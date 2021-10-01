دوليه

اهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مان يونايتد الإنكليزي فوزاً في النفس الأخير على ضيفه فياريال الإسباني 2-1 أول من أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي شهدت أيضاً انتصاراً صعباً لأتالانتا الإيطالي على ضيفه يونغ بويز السويسري 1-0 وانتزاعه للصدارة. على ملعب «أولد ترافورد»، افتتح باكو ألكاسير التسجيل لفياريال (53)، قبل أن يُدرك البرازيلي أليكس تيليس التعادل (60)، ليحسم رونالدو النقاط الثلاث للشياطين الحمر (90+5). وتجدد الموعد بين مان يونايتد وفياريال في إعادة لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، حين خسر الفريق الإنكليزي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وكانت المباراة ذات أهمية كبيرة ليونايتد بعد سقوطه المدوي في مباراته الأولى أمام يونغ بويز السويسري 1-2 بعدما كان السباق إلى التسجيل عبر نجمه الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفرض فياريال سيطرة نسبية ترجمها هدفاً في الدقيقة 53، بعدما أرسل الهولندي أرنو دانيوما عرضية من الجانب الأيسر تابعها ألكاسير بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا. ونجح يونايتد في إدراك التعادل بعدما أرسل البرتغالي برونو فيرنانديش عرضية من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، تابعها تيليس «على الطائر» في الشباك (60). وفيما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل، خطف مان يونايتد النقاط الثلاث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وذلك بتسديدة من رونالدو من داخل المنطقة.

وكان لرونالدو حصة أخرى في هذه المباراة، إذ حطّم البرتغالي رقماً قياسياً جديداً ليصبح أكثر اللاعبين ظهوراً في المسابقة القارية مع 178 مباراة. وفي المباراة الثانية، منح لاعب الوسط ماتيو بيسينا أتالانتا الانتصار أمام يونغ بويز بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 68. وبات بيسينا أول لاعب إيطالي يهز الشباك لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة.

وتصدر الفريق الإيطالي الذي يسعى للوصول إلى المراحل الإقصائية من البطولة للموسم الثالث على التوالي، المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام يونغ بويز الذي مني بخسارته الأولى. وخسر أتالانتا بقيادة جان بييرو غاسبريني مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وكان أتالانتا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بتعادل مع فياريال 2-2 في أوّل لقاء يجمع بينهما في مسابقة أوروبية.

وسيطر الفريق الإيطالي على كل مجريات المباراة، من دون نجاعة تهديفية. واعتقد أتالانتا أنه حقق تقدماً مبكراً عندما سجل ساندرو لوبر هدفاً بالخطأ في مرماه، لكن الحكم عاد وألغاه بداعي وجود تسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وتواصلت سيطرة أصحاب الأرض فيما تبقى من الشوط الأول، وسط تألق في أكثر من مناسبة لحارس يونغ بويز ديفيد فون بالموس. ورغم ذلك، نجح أتالانتا في خطف النقاط الثلاث في الدقيقة 68 من المباراة، حينما تلقى بيسينا تمريرة على طبق من فضة من زميله الدولي الكولومبي دوفان ساباتا الذي راوغ من الجهة اليمنى، ليسكنها في سقف المرمى من مسافة قريبة.

وهو الهدف الـ31 لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة.

